Ruska vojska pojačava ofanzivu na grad Dobropilje prije opadanja lišća koje joj služi kao zaklon. Krajnji cilj je okruživanje Kramatorska, a Ukrajinci se bore protiv višestruko brojnijih trupa.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruska vojska koncentriše ofanzivu na grad Dobropilje u Donbasu u trci sa vremenom prije jesenskog pogoršanja uslova na bojištu. Glavni cilj je ući u gradske četvrti pre opadanja lišća koje ruskim snagama sada pruža zaklon za napredovanje, piše EU obzerver.

Odbranu na ovom ključnom dijelu bojišta vodi general Denis Prokopenko, komandant 1. korpusa Azov, koga je nedavno predsjednik Volodimir Zelenski imenovao jednim od komandanata odbrane Donbasa. Prokopenko je ove nedelje preuzeo komandu nad grupacijom snaga Azov i zadužen je za područje kod Dobropilje.

Drugi ključni komandant je general Andrij Bilecki, koji vodi 3. armijski korpus i odgovoran je za sjeverniji odsjek fronta. Njegove snage su ove nedelje oslobodile selo sjeverno od Limana.

Teška situacija za Ukrajince

Prokopenko je situaciju kod Dobropilje opisao kao izuzetno tešku. Front je dug oko 30 kilometara, a na njemu se ukrajinski branioci suprotstavljaju trima ruskim armijama: 8., 41. i 51. armiji. Tamo su raspoređene i 76. vazdušno-desantna divizija i jedinice mornaričke pešadije. Prema njegovim riječima, Ukrajinci su u velikom brojčanom zaostatku. "Srazmera je otprilike jedan prema šest u ljudstvu, snagama i sredstvima koje neprijatelj koristi", izjavio je Prokopenko, a prenosi agencija Interfaks.

Ruska strategija i trka sa vremenom

Rusi pokušavaju da dođu do grada prije nego što opadanje lišća smanji mogućnosti za prikriveno kretanje pješadije, što bi im omogućilo vođenje uličnih borbi. Sličnu taktiku uspješno su primijenili u Pokrovsku prije godinu dana. Visoki prioritet ovog pravca potvrđuje i koncentracija snaga, uključujući i trećinu svih ruskih posada sistema za dronove Rubikon.

"Svi dobro znaju šta je Rubikon", rekao je Prokopenko i objasnio da se radi o najefikasnijem ruskom centru za obuku operatera dronova koji ukrajinskim snagama nanosi velike probleme.

Ruske snage pokušavaju da se probiju dovoljno duboko da direktno ugroze ukrajinske operatere. Prokopenko navodi da na širem području fronta svakodnevno napada oko 200 ruskih vojnika i da ih je teško sve zaustaviti.

Gubici i pripreme za jesen

Uprkos pritisku, ruske snage trpe znatne gubitke. "Prema našim procjenama, ruske jedinice su na frontu kod Dobropilje gubile 123 vojnika dnevno u julu i 135 u avgustu", rekao je Prokopenko. To znači da se otprilike desetina ukupnih dnevnih ruskih gubitaka odnosi na ovaj dio bojišta.

Situaciju je na Telegramu komentarisao i ukrajinski vojnik pod pseudonimom Oficer, koji je napisao: "Mašina za mljevenje mesa radi punom parom".

Rusija je, prema Prokopenku, modifikovala svoje tenkove aktivnom zaštitom i elektronskim sistemima za borbu protiv dronova. "Kada na internetu vidite tenk kako gori, sigurno ga je pogodilo mnogo više od tri drona. 51., 41. i 8. armija pripremaju svoju oklopnu tehniku za jesen", rekao je.

Potvrda sa terena

Tešku situaciju potvrđuje i Dmitro Davidenko, narednik u bataljonu Sloboda Nacionalne garde. Za Suspilne je izjavio da su se ruski pokušaji proboja na ovom pravcu znatno pojačali poslednjih nedelja.

"Neprijatelj se uz ogromne gubitke pokušava probiti u grad. Koriste vegetaciju kao zaklon kako bi prikupili snage za period lošijeg vremena i smanjene vidljivosti", rekao je Davidenko. I on smatra da ruske snage žele da borbe prenesu u gradske ulice tokom jeseni i zime.

Strateški značaj Dobropilja

Ruski pritisak na Dobropilje može se povezati sa ukrajinskim uspjesima sjeverno od Limana. Ruske snage, kako navode analitičari, oklijevaju da pokrenu direktan napad na Kramatorsk i Slavjansk zbog očekivanih velikih gubitaka.

Umjesto toga, pokušali su da okruže tu urbanu aglomeraciju. Ukrajinsko napredovanje na sjeveru zakomplikovalo je taj plan, zbog čega je uspjeh kod Dobropilja postao još važniji. Zauzimanje grada omogućilo bi im da Kramatorsk i Slavjansk pokušaju da okruže sa južne strane.