Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Ukrajina mjesečno bilježi oko 27.000 poginulih i ranjenih vojnika, ocijenivši te gubitke kao rekordne i upozorivši na potencijalno "katastrofalnu zimu".

Izvor: Profimedia

Poljski premijer Donald Tusk izneo je u parlamentu neuobičajeno konkretnu brojku o ukrajinskim vojnim gubicima, rekavši da mu je ukrajinska strana prenela da u poslednje vrijeme mJesečno imaju oko 27.000 poginulih i ranjenih vojnika.

Tusk je to rekao juče u Sejmu dok je govorio o ruskoj strategiji i sve intenzivnijoj upotrebi novih mlaznih dronova. Snimak njegovog govora i izvJeštaji više poljskih medija potvrđuju izjavu.

"Naši partneri iz Ukrajine obavestili su me da je u poslednje vrIJeme reč o 27.000 poginulih i ranjenih mesečno. To su, nažalost, rekordi u najtužnijem smislu te riječi u ovom ratu", rekao je Tusk.

Dodao je da bi, ukoliko se takav trend nastavi, zima u Ukrajini mogla imati "katastrofalan tok".

Nije rekao koliko ih je poginulo

Važno je naglasiti da se brojka od 27.000 ne odnosi samo na poginule. Tusk je izričito govorio o ukupnom broju poginulih i ranjenih. Nije naveo koliko se od toga odnosi na poginule, a koliko na ranjene, niti je precizirao na koje se mjesece odnosi kada kaže "u poslednje vrijeme".

EUobserver, koji je danas izdvojio Tuskove reči, opisuje podatak kao povjerljiv i ističe da Ukrajina, kao ni Rusija, ne objavljuje redovno potpune podatke o sopstvenim vojnim gubicima. Ipak, iz javno dostupnih izvora nije moguće potvrditi da je brojka koju je Tusk izneo formalno bila klasifikovan podatak.

Tusk tvrdi da su gubici rekordni

Tusk je povećane ukrajinske gubitke povezao sa promjenama u načinu na koji Rusija vodi rat, posebno masovnijom upotrebom novih mlaznih dronova koji lete brže i na većim visinama od ranijih modela.

Poljski premijer rekao je i da bi kasna jesen i zima mogle biti najkritičniji period rata dosad. Prema njegovim riječima, Rusija namerava da nastavi vrlo intenzivne napade na ukrajinske gradove, energetiku, željeznicu i drugu logističku infrastrukturu.

Koliki su stvarni ukrajinski gubici?

Tačan broj ukrajinskih poginulih i ranjenih vojnika nije poznat. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski krajem jula rekao je da je od početka ruske invazije poginulo oko 50.000 ukrajinskih vojnika, dok ih je oko 400.000 bilo ranjeno. Dodao je da postoji i velik broj nestalih te otvoreno rekao da Kijev ne želi da objavljuje sve podatke jer bi oni Rusiji mogli da otkriju stanje ukrajinske vojske.

Nezavisne procjene više su od brojki koje objavljuje Kijev. Vašingtonski Center for Strategic and International Studies (CSIS) procijenio je početkom ove godine da je Ukrajina od februara 2022. do kraja 2025. imala između 500.000 i 600.000 poginulih, ranjenih i nestalih pripadnika vojske, od kojih je između 100.000 i 140.000 poginulo. CSIS pritom upozorava da je procjenjivanje vojnih gubitaka tokom rata vrlo teško i neprecizno.

U istoj analizi CSIS je za 2025. kao središnju procjenu koristio oko 17.000 ukrajinskih gubitaka mjesečno. Ako je podatak koji su ukrajinski zvaničnici preneli Tusku tačan, sadašnja brojka od oko 27.000 mjesečno značila bi osetan rast u odnosu na tu raniju procjenu.

Tusk je izjavu dao uoči današnje posete Ukrajini, gde učestvuje na sastancima sa ukrajinskim i drugim evropskim liderima.