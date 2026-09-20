Iz ODT u Bijelom Poju saopštili su da je vozač autobusa, koji je sinoć imao nezgodu dok je prevozio osnovce, uhapšen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vozač autobusa koji je prevozio podgoričke osnovce koji su bili na ekskurziji, a koji je sinoć imao saobraćajnu nezgodu na putu Kolašin - Mojkovac, uhapšen je i protiv njega je podnijeta krivična prijava.

Saopštio je rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Vladan Đalović, prenosi "Rtcg":

Podsjetimo, u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u mjestu Štitarička rijeka, na putu Kolašin - Mojkovac, povrijeđeno je četvoro djece i vozač autobusa.

Autobus je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole, koji su bili na ekskurziji.