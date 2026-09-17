Potvrđena je šteta na transportnim avionima An-12 i An-26, kao i helikopterima u Rostovu, dok je u rafineriji "Slavnjeft-JANOS" izbio požar na pogonu za primarnu preradu.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je snimke napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na rafineriju nafte u Rusiji, kao i na nekoliko aviona smještenih na vojnom aerodromu u Rostovu, piše "Ukrajinska Pravda".

Kako je objavio sam Zelenski, a kasnije potvrdio i Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine, riječ je o koordinisanoj akciji više bezbjednosno-odbrambenih službi.

"Tokom protekle noći, u zajedničkoj operaciji Službe bezbijednosti Ukrajine (SBU), Snaga bespilotnih sistema, Vojno-obavještajne službe (GUR) i Spoljne obavještajne službe, pogođena je rafinerija nafte u Jaroslavlju. Služba bezbijednosti takođe je izvela precizan udar na vojni aerodrom u Rostovu, a potvrđena je šteta na jednom avionu An-12, dva An-26 i na tri helikoptera. Dobri rezultati zabilježeni su i na području Crnog mora", poručio je Zelenski.

I thank our warriors, who make Russia feel the war every day. Last night, in a joint operation by the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Foreign Intelligence Service, the Yaroslavl oil refinery was hit. The…pic.twitter.com/lQM7MrpBA3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)September 17, 2026

Pogođena i rafinerija

Dodatne detalje operacije iznio je Glavni štab Ukrajine, navodeći da je meta napada bio vojni aerodrom Rostov na Donu (Centralni) u Rostovskoj oblasti. Na samom objektu zabilježen je požar, nakon čega su uslijedile sekundarne detonacije. Prema zvaničnim podacima ukrajinske strane, na aerodromu je potvrđeno uništenje dva transportna aviona An-26, jednog transportnog aviona An-12 i tri helikoptera.

U istom talasu napada pogođena je i rafinerija nafte "Slavnjeft-JANOS" u Jaroslavskoj oblasti, gdje je nakon direktnog pogotka izbio požar na postrojenju za primarnu destilaciju nafte.

Inače, "Slavnjeft-JANOS" je jedna od najvećih ruskih kompanija za preradu nafte i posluje u sastavu akcionarskog društva "Slavnjeft". Njen ukupni kapacitet iznosi oko 15 miliona tona nafte godišnje, a kompanija obavlja pun ciklus prerade i proizvodi motorni benzin, dizel, avio-gorivo, lož-ulje, bitumen i druge naftne derivate. Proizvodni kapaciteti ovog postrojenja direktno služe i za snabdijevanje potreba oružanih snaga Ruske Federacije, zaključuje "Pravda".