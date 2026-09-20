Ukrajina je izvela najveći napad dronovima na Moskvu do sada, tvrdi gradonačelnik ruske prijestonice Sergej Sobjanjin, dok građani glasaju posljednjeg dana parlamentarnih izbora.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Ukrajina je u nedelju izvela napad koji je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin opisao kao najveći napad dronovima na rusku prijestonicu do sada. Napad se dogodio posljednjeg dana parlamentarnih izbora, koje je predsjednik Vladimir Putin predstavio kao test podrške ratu u Ukrajini.

U napadima dronovima poginule su dvije osobe u Moskovskoj oblasti, dok su još dve stradale u dijelu ukrajinske Hersonske oblasti koji se nalazi pod ruskom kontrolom. Među poginulima je i jedna članica izborne komisije, naveli su Sobjanjin i ruske izborne vlasti.

Oštećeno je i jedno postrojenje u sklopu moskovske rafinerije nafte, koja je i ranije bila meta napada.

"Odbijen je najveći napad neprijateljskih dronova. Ovaj napad bez presedana očigledno je bio planiran sa ciljem da se poremete izbori. Neprijatelj u tome nije uspio", napisao je Sobjanjin na Telegramu.

Prvi parlamentarni izbori od početka rata

Izbori za Državnu dumu prvi su parlamentarni izbori održani otkako je Rusija u februaru 2022. godine pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Očekuje se da će vladajuća Jedinstvena Rusija bez većih problema zadržati dominantnu poziciju u političkom sistemu za koji kritičari tvrde da ne dopušta neslaganje sa vlašću.

Kremlj će rezultate vjerovatno predstaviti kao dokaz podrške javnosti Putinovoj politici i ratu koji je ušao u petu godinu, bez naznaka da bi uskoro mogao da bude završen.

Izborne vlasti tvrde da su tri dana glasanja protekla bez većih problema, uprkos sajber-napadima prijavljenim u subotu.

Predsjednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova saopštila je da je izlaznost na izborima za Dumu i regionalnim izborima do kasnih jutarnjih sati u nedelju premašila 45 odsto.

Antiratnim kandidatima zabranjeno učešće

Većini kandidata koji se protive ratu nije dozvoljeno da učestvuju na izborima.

Kandidati liberalne partije Jabloko koji su uspjeli da uđu u trku naveli su da strahuju za svoju slobodu. Ova stranka posljednjih godina osvaja jednocifren procenat glasova, ali se nadala da bi mogla da iskoristi rastući zamor građana od rata.

Sudovi su uoči izbora dvojici visokih funkcionera stranke izrekli dugogodišnje zatvorske kazne zbog izjava o sukobu u Ukrajini.

Diskreditovanje ruske vojske ili širenje onoga što vlasti smatraju lažnim vijestima kažnjava se višegodišnjim zatvorom.

Lider Jabloka Nikolaj Ribakov demonstrativno je učinio svoj glasački listić nevažećim, napisavši na njemu naziv svoje stranke i poruku "Za mir".

Kremlj tvrdi da je cenzura neophodna

Kremlj navodi da su nacionalno jedinstvo i određeni nivo cenzure neophodni tokom onoga što Rusija naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini.

Moskva sukob, najsmrtonosniji u Evropi od Drugog svetskog rata, predstavlja kao dio borbe za opstanak protiv neprijateljski nastrojenog Zapada, prenosi Rojters.

Ruske vlasti tvrde da ukrajinske obavještajne službe i drugi neprijatelji pojačavaju pokušaje izazivanja nemira unutar zemlje.

Ruski izborni zvaničnici saopštili su u subotu da je sistem za elektronsko glasanje u Moskvi bio meta sajber-napada.

Kijev, koji je zbog ratnog stanja obustavio održavanje izbora, rusko glasanje nazvao je "pseudoizborima".

Putin je u petak optužio Ukrajinu da pokušava da se umiješa u izbore. Pozvao se na navodni ukrajinski napad u kojem je u utorak, u svom domu u dijelu Zaporoške oblasti pod ruskom kontrolom, poginula izborna zvaničnica.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi detalje tog napada, dok se Kijev nije oglasio povodom tvrdnji Moskve.

Opozicione stranke mogle bi da privuku nezadovoljne birače

Iako stručnjaci očekuju predvidljiv ishod izbora, berlinski istraživački centar NEST, čiji je suosnivač kritičar Kremlja Mihail Hodorkovski, ocijenio je da bi glasanje ipak moglo da donese neprijatna iznenađenja za ruske vlasti u vrijeme ekonomskih poteškoća.

"Posljedice rata sve se više osećaju unutar zemlje, a nagomilana zabrinutost i nezadovoljstvo mogli bi da se pretvore u glasove za stranke sistemske opozicije kojima je Kremlj dozvolio da ostanu na glasačkom listiću", navodi se u analizi.

Komunistička partija i stranka Novi ljudi mogle bi da privuku dio glasova koje bi vlast radije vidjela kod Jedinstvene Rusije. Obje partije su, međutim, dosledno glasale zajedno sa Jedinstvenom Rusijom o najvažnijim pitanjima.

Putin je u televizijskom obraćanju uoči izbora poručio da će rezultati pokazati podršku ruskim vojnicima koji se bore u Ukrajini.

"Vaš izbor i vaša volja još jednom će pokazati da milioni ljudi stoje iza naših vojnika, da smo jedinstven narod povezan zajedničkim vrijednostima, istorijskim pamćenjem i ljubavlju prema domovini i da niko neće uspjeti da nas podijeli ili zastraši", rekao je Putin.

Prvi izborni rezultati očekuju se u nedelju oko 20 časova po srednjoevropskom vremenu, dok bi potpuniji podaci trebalo da budu poznati u ponedeljak.