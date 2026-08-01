Najmanje devet osoba je poginulo, a 28 je povrijeđeno u novom velikom ruskom napadu balističkim raketama na Kijev tokom noći 1. avgusta. Ovo je drugi masovni napad na Ukrajinu u poslednjih 48 sati.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Dim je prekrio nebo iznad ukrajinske prestonice, dok je gradom odjekivao niz snažnih eksplozija. Među povrijeđenima je 17 osoba hospitalizovano, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Spasioci su iz pogođenih objekata izvukli ukupno 105 ljudi, objavila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Požari i oštećenja stambenih zgrada i industrijskih objekata prijavljeni su u najmanje pet gradskih oblasti. Samo u Darnickoj oblasti poginulo je sedam osoba, dok je još 14 povrijeđeno, među kojima je i dvoje djece.

Stanovnici imali samo nekoliko minuta da stignu do skloništa

Napad je počeo oko 1.33 po lokalnom vremenu, kada je ukrajinsku prijestonicu potresao brz niz veoma snažnih eksplozija. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da se prema Kijevu kreće više balističkih raketa.

Nova serija eksplozija uslijedila je manje od pola sata kasnije, a novi udari zabilježeni su oko 2.16 i 3.20 časova.

Kličko je pozvao stanovnike da odmah odu u skloništa, navodeći da je grad napadnut ruskim balističkim raketama.

Zbog velike brzine balističkih projektila, stanovnici su imali samo nekoliko minuta da reaguju nakon upozorenja. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama navodno se vide ljudi koji su stradali dok su pokušavali da stignu do skloništa.

"Ljudi su zarobljeni"

U napadu su pogođeni stambeni i poslovni objekti, uključujući višespratnice, skladišta, auto-perionicu i parking, saopštile su lokalne vlasti.

Stanovnici pojedinih zgrada ostali su zarobljeni u svojim domovima nakon udara raketa.

Kličko je saopštio da su ostaci rakete pogodili petospratnicu u Solomjanskoj oblasti, izazvali požar u dvorištu i otežali evakuaciju stanara.

"Ljudi su zarobljeni", napisao je Kličko na Telegramu.

Državna služba za vanredne situacije kasnije je saopštila da se dio pogođene zgrade urušio i da je izbio požar.

Slična situacija prijavljena je u Ševčenkovskoj oblasti, gdje su ljudi ostali zarobljeni nakon djelimičnog urušavanja zgrade. Kličko je rekao da su ekipe hitnih službi upućene na mjesta napada.

U istoj oblasti zapalili su se poslovni objekat i nekoliko vozila hitne pomoći. Požar je kasnije ugašen, a jedna osoba je povrijeđena. Još jedan požar izbio je u krugu filmskog studija, ali je stavljen pod kontrolu.

Požari su prijavljeni u Golosejevskoj, Darnickoj, Ševčenkovskoj i Solomjanskoj oblasti, dok je više stambenih zgrada širom ukrajinske prijestonice pogođeno ili oštećeno.

Sedmoro mrtvih u jednoj oblasti, među povrijeđenima dvoje djece

Najteže posljedice pretrpela je Darnicka oblast, u kojoj je poginulo sedam osoba.

"Požari i oštećenja konstrukcije prijavljeni su na administrativnom i poslovnom objektu. Na drugoj lokaciji zapalila su se vozila, dok su stambene zgrade oštećene. Poginulo je sedam osoba, a još 14 je povrijeđeno, među kojima je i dvoje dece. Vatrogasci su ugasili požare", saopštila je Državna služba za vanredne situacije.

Još dvije osobe povrijeđene su u Kijevskoj oblasti, neposredno izvan prijestonice Ukrajine

We continue to carry out our deep and mid-range strikes against Russian infrastructure facilities that prop up Russia’s aggression. Our strikes under the long-range sanctions plan are always about justified responses aimed at depriving the Russian war machine of its resources. In…pic.twitter.com/OMjCYmlqIM — Defense of Ukraine (@DefenceU)July 31, 2026

Pogođena ambasada NATO zemlje

Ruske snage su u noći između petka i subote ispalile 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu.

"Protekle noći Rusi su lansirali 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova. Glavna meta bio je Kijev. Napadi su izvedeni i na Dnjepropetrovsku, Sumsku, Harkovsku i Poltavsku oblast", napisao je Zelenski.

Zelenski je naveo da je pogođeno sedam gradskih okruga u prijestonici, kao i da je oštećeno 18 stambenih zgrada, jedna škola, zgrada Ambasade Litvanije i infrastrukturni objekti.

Drugi veliki ruski napad za samo 48 sati

Rusija je tokom noći 30. jula dronovima i raketama napala više ukrajinskih gradova, uključujući Lavov na krajnjem zapadu zemlje. U tim napadima poginulo je najmanje osam ljudi, dok je više od 50 povrijeđeno.

Masovni napad izazvao je uzbunu i u istočnoj Poljskoj, nakon što je jedna ruska raketa pala na polje u oblasti Lublin.

Samo dva dana kasnije novi talas raketa krenuo je prema Kijevu.

Rusija je tokom proljeća i ljeta 2026. izvela više velikih napada balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu. Cilj ovakvih napada je preopterećenje ukrajinske protivvazdušne odbrane i nanošenje što veće štete stambenim četvrtima i kulturnim objektima.

Napadi balističkim raketama posebno su razorni zbog njihove velike brzine i malog broja sistema koji mogu da obore ruske rakete Cirkon i Iskander. Rakete presretači sistema Patriot smatraju se jedinom efikasnom odbranom, ali su ukrajinske zalihe gotovo iscrpljene.

Tramp povukao ponudu Ukrajini pred napad

Američki predsjednik Donald Tramp prethodno je rekao da će Ukrajini omogućiti da proizvodi sopstvene rakete za sisteme Patriot, ali je tokom sastanka kabineta, samo nekoliko sati prije napada na Kijev, odstupio od te ponude.

"Nismo to dogovorili. Razgovaramo o tome, ali je veoma teško ustupiti takvu tehnologiju", rekao je Tramp.

(Kyiv independent/Mondo)