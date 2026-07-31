Migranti su u četvrtak probili granicu španske sjevernoafričke enklave Seute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu i upali u sam grad, a Španija šalje vojsku

Izvor: ALESSIA GIULIANI / imago stock&people / Profimedia

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je u četvrtak da želi da Španijabude suspendovana iz šengenskog prostora slobodnog kretanja, nakon što su stotine migranata ilegalno stigle iz Maroka u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu.

- Podržavam zatvaranje šengenskog prostora za Španiju - napisao je Tajani na društvenoj mreži "Iks", osuđujući "neregularnu i nekontrolisanu imigraciju".

Oglasila se i italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja je izjavila da su prizori iz Seute upečatljivi i da pokazuju kako "nekontrolisana ilegalna imigracija predstavlja konkretnu prijetnju bezbjednosti evropskih granica".

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency.pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911)July 30, 2026

- Razgovarala sam sa ministrom unutrašnjih poslova Mateom Pjantedosijem. Italija neće ostati po strani. Sazivamo nadležna tijela, a nakon tih sastanaka spremni smo da preduzmemo i vanredne mjere radi zaštite granica i bezbednosti građana, uključujući suspenziju Španije iz šengenskog prostora. Nećemo popustiti ni za milimetar: zaštita granica, borba protiv krijumčara ljudi i obezbjeđivanje efikasne repatrijacije i dalje će biti jedan od prioriteta Vlade - napisala je Meloni na društvenim mrežama.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni)July 30, 2026

Migrantisu preplavili granicu španske sjevernoafričke enklave Seute, savladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su doplivali sa marokanske strane, saopštila je španska Civilna garda.

Tom prilikom poginulo je devet migranata, dok su španske vojne snage poslale 60 vojnika kao pojačanje policiji.

Državna televizija TVE javila je da je granicu prešlo između 2.000 i 3.000 mladih ljudi, dok je španska državna novinska agencija EFE izvijestila da su se stotine migranata mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, i ulaze u Seutu.

The Spanish Army is moving toward the Ceuta border with Morocco.pic.twitter.com/UV5swszyU2 — Open Source Intel (@Osint613)July 30, 2026

Zbog novonastale situacije,španska vlada odlučila je da pošalje vojsku na ulice Seute.

Seuta, zajedno sa Meliljom, još jednim španskim autonomnim gradom u severnoj Africi, predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije sa afričkim kontinentom. Oba grada povremeno bilježe talase migranata koji pokušavaju da preko njih stignu u Evropu.