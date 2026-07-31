Desetine hiljada migranata i dalje nadire u marokanski grad Fnidek blizu granice sa enklavom Seuta tokom noći, uprkos pojačanom raspoređivanju bezbjednosnih snaga koje sprečavaju prelazak na špansku teritoriju u severnoj Africi.

Izvor: MARCOS MORENO / AFP / Profimedia, Abu Adem Muhammed / AFP / Profimedia

Španska državna televizija TVE javila je da je između 2.000 i 3.000 ljudi prešlo u Seutu u četvrtak. Većina onih koji su uspjeli da pređu granicu izgleda da je to učinila prepodne, prema riječima stanovnika Fnideka.

Ipak, list El Pais daje mnogo veću brojku. Prema pisanju najvećeg španskog lista, više od 40.000 migranata probilo se u Seutu! Poređenja radi, Seuta ima oko 85.000 stanovnika.

Broj žrtava, posebno među onima koji pokušavaju da preplivaju more i na taj način zaobiđu ogradu, porastao je na 19.

| Ceuta amanece con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la fronterahttps://t.co/n6YXzdz6gnpic.twitter.com/eUPhAANJbs — EL PAÍS (@el_pais)July 31, 2026

Seuta, zajedno sa Meliljom, još jednim španskim autonomnim gradom na sjeveru Maroka, predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije sa Afrikom. Oba grada periodično doživljavaju porast pokušaja prelaska granice od strane migranata koji žele da stignu do Evrope.

Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera



Carmen Morán



Lee la información en directo:https://t.co/Y1cpDTM7hqpic.twitter.com/RGtgyGKKqR — EL PAÍS (@el_pais)July 31, 2026

Španija poslala policiju i vojsku

Španija je poslala vojna i policijska pojačanja u Seutu nakon porasta broja pokušaja prelaska granice.

Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera



Carmen Morán



Lee la información en directo:https://t.co/Y1cpDTM7hqpic.twitter.com/RGtgyGKKqR — EL PAÍS (@el_pais)July 31, 2026

Iako je granični prelaz izgledao blokiran, grupe migranata su se kretale duž obale tražeći puteve oko ograde, a neki su se spremali da plivaju. "Zakasnio sam", rekao je Brahim (32), koji je stigao iz Tanžera nadajući se da će preći kroz kapiju, ali je ona bila praktično zatvorena.

Među onima koji su se nadali da će preći u enklavu bili su migranti iz Maroka i podsaharske Afrike.

Marokanske vlasti su rasporedile vodene topove i pojačale bezbjednost na prelazima, više puta potiskujući migrante koji su pokušavali da priđu.

U blizini su stajali ugljenisani ostaci autobusa i sedam vozila, ostavljeni nakon sukoba koji su izbili dok su vlasti pokušavale da zaustave gomilu.

Uhvaćeni u stampedu

Još jedan migrant je rekao da ga je ponio stampedo tokom pokušaja prelaska.

- Plašio sam se za svoj život - rekao je migrant, koji je odbio da se predstavi, dok je opisivao haotične scene ljudi koji se guraju i gaze jedni druge duž uske priobalne rute.

Saobraćaj na putevima ka Fnideku je blokiraj jer su migranti, uključujući maloljetnike, nastavili da pristižu. Neki su se lagano kretali autoputem ka gradu do kasno u noć, dok su drugi išli planinskim stazama kako bi izbegli kontrolne punktove.

Snage bezbjednosti su više puta vraćale ljude koji su tokom noćnih sati žestoko jurišali ka prelazu, dok su se migranti pregrupisali na putevima, brdima i otvorenim prostorima širom grada.

Španska socijalistička vlada ističe se u Evropi po svom promigrantskom stavu i nedavno je pokrenula program za obezbjeđivanje legalnog statusa za oko 500.000 nedokumenata migranata, što je izazvalo dvostruki priliv zahtijeva.

Rano u petak, Fatima Mali (23) sjedila je sa svoje dvije ćerke na travnjaku pored puta do prelaza.

Stanovnica Tetuana, grada na severu Maroka, rekla je da je njen muž otišao pre zore da pokuša da prepliva granicu do Seute.

- Mislila sam da mogu pješke da pređem granicu. Ali zaglavljeni smo ovde, ne možemo da se vratimo kući - rekla je.

- Nadala sam se da ćemo preći kao porodica, ali moj muž se rano probudio i otišao prvi, preplivao je - rekla je ona za Rojters.