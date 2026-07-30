Više hiljada migranata pobjeglo iz Maroka u Seutu, špansku eksklavu u Sjevernoj Africi. Proglašena humanitarna kriza, lokalne vlasti mole špansku vojsku da interveniše.

Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia

Više hiljada ljudi prešlo je bez ikakve kontrole iz Maroka u Seutu, špansku eksklavu u Sjevernoj Africi (teritoriju izdvojenu od matične zemlje koja je okružena drugim državama), piše "Rojters". Migranti su prešli prvo pješke preko kopna, a onda su preplivali lukobran koji označava granicu.

Vlasti u Seuti su momentalno zatražile pomoć od Španije. Poslali su zahtjev u Madrid da se proglasi vanredno stanje i da se pošalje španska vojska da interveniše.

Vidi opis Više hiljada migranata prešlo granicu, traži se intervencija vojske: Hitno se oglasio i premijer Španije (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Situacija je eskalirala kada su migranti danas oko podneva masovno krenuli da preplivavaju lukobran koji označava granicu. Trčali su nakon preplivavanja granice, vadili mobilne telefone kako bi ih osušili i grlili se jer su uspjeli da pređu granicu kod lukobrana.

BREAKING:



Moroccan media reports that over 30,000 Moroccans are currently invading Ceuta



On the eve of Throne Day, Moroccan King Mohammed VI pardoned 1,788 prisoners. In May, he pardoned 1,376 prisoners, including terrorists.



They are now entering Spain with no controls



pic.twitter.com/WzKlFN6zrf — Visegrád 24 (@visegrad24)July 30, 2026

Neki su čak legli na asfalt i molili se u znak zahvalnosti. Ljubili su tlo jer su uspjeli da stignu na teritoriju Španije nakon bjekstva iz Maroka, navodno je više od 30.000 Marokanaca pobjeglo u Seutu koja se nalazi u Sjevernoj Africi prema informacijama medija iz Maroka.

NOW - Thousands of illegal migrants from Africa storm the border of the Spanish enclave of Ceuta from Morocco.pic.twitter.com/EtgCAiZIES — Disclose.tv (@disclosetv)July 30, 2026

Španska administracija nalazi se trenutno pod velikim pritiskom zbog ogromnog broja migranata. Talas bjekstva nisu mogli da zaustave, a dodatni problem predstavljaju i loši odnosi Seute sa Marokom.

Migrants storm the Spanish border



The Spanish enclave of Ceuta in North Africa has declared a critical situation after a massive influx of illegal migrants.



In recent days, more than 1,500 people from Morocco and Algeria reached the city by sea. Then hundreds of migrants…pic.twitter.com/GqHz9CeGpV — NEXTA (@nexta_tv)July 30, 2026

Zbog humanitarne krize oglasio se i premijer Španije Pedro Sančez. On je istakao da Španija mobiliše sve moguće resurse i sarađuje sa Marokom kako bi se razrešila situacija koja je u potpunosi eskalirala.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)July 30, 2026

Šta je Seuta?

Seuta je grad u Sjevernoj Africi koji predstavlja špansku enklavu. Grad je u potpunosti autonoman od 1995. godine i nalazi se u Sjevernoj Africi, na obali Gibraltara.

Okružen je Marokom koji tvrdi da polaže pravo na njega. Veza sa Španijom je morskim putem, potrebno je oko sat vremena vožnje brodom od južnih obala Španije do Seute.