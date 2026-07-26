Berlinska policija pokrenula je potragu za Abdulom B., osumnjičenim za teroristički napad na Paradi ponosa.

Izvor: Polizei Berlin

Berlinska policija objavila je javnu potragu za muškarcem osumnjičenim za teroristički napad izvršen tokom Parade ponosa (CSD).

Vjeruje se da je 21-godišnji Abdul B. u subotu oko 22 časa vozilom povrijedio više ljudi u blizini parka Tirgarten. Jedna žena je od zadobijenih povreda preminula, prenosi Bild. Policija je objavila i opis muškarca za kojim traga nakon napada.

Riječ je o muškarcu vitke građe, visokom oko 190 centimetara, sa crnom kosom. U vrijeme napada navodno je nosio crni duks sa kapuljačom i bijele pantalone.

Iz policije su upozorili građane da ne prilaze osumnjičenom ukoliko ga primjete, jer bi mogao da bude naoružan i opasan, već da odmah pozovu broj za hitne slučajeve 110.

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Augenzeugen zufolge handelt es sich bei dem Mann auf dem Boden um den verhafteten Amokfahrer des CSD Berlin, der mit einem Transporter in die Menschenmenge gerast ist. Kein Max Mustermann. Überraschung! Queere sind auch nicht sicher. Der Islam hasst Homosexuelle.pic.twitter.com/ikZCAtggRw — DavidGegenGoliath (@_david_brg)July 25, 2026

"Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkim krugovima u Berlinu", izjavio je portparol policije Florijan Nat.

Osumnjičeni je navodno u maju ove godine pušten iz vaspitno-popravne ustanove. Za sada nije potvrđeno da li je upravo on upravljao vozilom. U blizini mjesta napada policija je pronašla i zaplenila prazan, teško oštećen automobil.

️‍ MASS CASUALTY EVENT AT BERLIN PRIDE PARADE



A car rammed attendants of the Berlin Pride parade, several pople are reported injured.



Police and paramedics swarmed the streets of Berlin, the parade was officially canceled.



Quick, who will they blame for this - Russia or…pic.twitter.com/exfN9pOPdH — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics)July 25, 2026

Policija poziva građane koji imaju informacije o tome gdje se Abdul B. nalazi da se jave putem policijskog portala za dojave ili u najbližoj policijskoj stanici.

(Bild/MONDO)