Najmanje 20 ljudi je povrijeđeno u Berlinu kada je tramvaj iskočio iz šina

Vatrogaci pretpostavljaju da je do nesreće došlo kada je tramvaj udario u stub dalekovoda dok je ulazio krivinu, nakon čega je iskočio iz šina.

#Berlin#Hohenschönhausen- Straßenbahn entgleist in Kurve und prallt gegen Mast, 20 verletzte Personenpic.twitter.com/Gwdcg1oH7V — Fotograf T. Peise (@PolReporter)June 2, 2026

Svi povrijeđeni, od kojih je troje zadobilo teže povrede, su hospitalizovani, prenosi "Špigl".

Više od 50 vatrogasaca je izašlo na lice mjesta u kvartu Noj-Hoenšenhauzen na sjeveroistoku Berlina.