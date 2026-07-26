Argentinski košarkaš Luka Vildoza potpisao je ugovor sa Partizanom, čime se vraća na srpske terene nakon Crvene zvezde.
Argentinski plejmejker Luka Vildoza potpisao je za Partizan, potvrdio je klub iz Humske. Tako se Argentinac vraća u Srbiju u kojoj je već nosio dres Crvene zvezde, a dolazi kao slobodan agent nakon isteka ugovora sa Virtusom iz Bolonje.
Informacija koja se pojavila prije manje od 24 sata brzo je potvrđena i od strane crno-bijelih koji su Vildozi dali dvogodišnji ugovor i tako su praktično završili "spoljnu liniju", s tim da se još čeka dolazak Kajla Olmena iz Turk Telekoma, najavljen još prije nekoliko nedjelja.
Ko je Luka Vildoza?Izvor: MN Press
Vildoza je prvi košarkaš u Evropi koji je nosio dresove Olimpijakosa, Panatinaikosa, Crvene zvezde i Partizana - odnosno osjetio je derbije u oba dresa najvećih rivalstava Evrolige. Karijeru je inače počeo u Kilmesu, klubu iz svoje rodne Argentine, da bi se 2016. godine pojavio u Evropi gdje je zaigrao za Baskoniju. Nakon kratke epizode u NBA, gdje je nosio dres Milvokija, došao je u Beograd i potpisao za Crvenu zvezdu.
Iz nje je otišao u Panatinaikos 2023. godine, sa kojim je bio prvak Evrolige, pa sezonu kasnije u Olimpijakos, da bi od 2025. nastupao za Virtus.
Oženio srpsku odbojkašicu Milicu Tasić
Luka Vildoza se u julu prošle godine vjenčao sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić (26) i to u Hramu Svetog Save u Beogradu. Argentinski košarkaš se prethodno krstio kako bi mogao da se vjenča po pravoslavnim običajima. Na svadbi su bila mnoga poznata košarkaška imena. Kum mu je bio Tornike Šengelija, došao je i Fakundo Kampaco, a bilo je još poznatih ličnosti.
Oni su postali i roditelji krajem maja ove godine i Milica je na svijet donijela sina koji se zove Teo. Zbog svega toga je stavila karijeru "na pauzu", a još nije saopštila i da li će se vratiti na teren.