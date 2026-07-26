Nekoliko osoba povrijeđeno je nakon što je vozilo uletjelo među ljude tokom Parade ponosa u Berlinu. Incident se dogodio u blizini parka Tirgarten, a organizatori su ubrzo prekinuli manifestaciju i pozvali učesnike da mirno napuste područje.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Nekoliko osoba je povrijeđeno nakon što je automobil uletio u grupu ljudi koji su šetali na Paradi ponosa u Berlinu. Nakon incidenta, manifestacija je prekinuta. Incident se dogodio oko 22 sata u blizini parka Tirgarten.

Prema navodima policije, jedno vozilo je uletjelo u grupu ljudi. Za sada nije poznato koliko ima povrijeđenih niti šta je tačno dovelo do incidenta. Okolnosti događaja još nisu razjašnjene.

#BREAKINGMultiple people reported struck after vehicle rams into crowd at Christopher Street Day event in Berlin -BILDpic.twitter.com/xq5xLuB08M — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ)July 25, 2026

"Kombi je velikom brzinom uletio u park"

Jedan čovjek tvrdi da je vidio da bijelo vozilo, najvjerovatnije kombi, kako velikom brzinom uleće u park Tirgarten. Zbog incidenta aktiviran je protokol za masovni priliv povrijeđenih. Na terenu se trenutno nalazi 44 pripadnika hitnih službi, dok je više ekipa hitne pomoći i lekara upućeno na mjesto nesreće.

Nekoliko minuta kasnije organizatori Parade ponosa saopštili su da je manifestacija prekinuta. Na velikom ekranu kod Brandenburške kapije pojavila se poruka "Evakuacija" u signalnim bojama.

Aktuell kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz im#Tiergarten. Der Bereich ist durch unsere Einsatzkräfte abgesperrt. Bitte meiden sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig.

Eine Medienbetreuungsstelle ist am Camperplatz eingerichtet.#b2507pic.twitter.com/lZ7wng1o1W — Polizei Berlin (@polizeiberlin)July 25, 2026

Ubrzo nakon toga na Instagramu je objavljeno da učesnici treba da mirno i organizovano napuste prostor događaja.

"Molimo vas da izbjegavate Stub pobjede i park Tirgarten. Napustite područje u pravcu Glavne železničke stanice", naveli su organizatori.