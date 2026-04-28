Rafael Grosi upozorio je da je rizik od nuklearne katastrofe porastao na nivoe kakvi nisu viđeni od vrhunca Hladnog rata.

Izvor: YouTube/Printscreen/ TalkWidTech

Rizik od nuklearne katastrofe sada je najveći od Hladnog rata, koji je trajao od 1947. do 1991. godine, izjavio je čelnik Međunarodne agencije za nuklearnu energiju – IAEA, Rafael Grosi, tokom govora na konferenciji strana Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) u Njujorku.

"Ovo je veoma poseban trenutak. Rizik od nuklearne katastrofe porastao je na nivoe kakvi nisu viđeni od vrhunca Hladnog rata. Rat se vratio u Evropu i na Bliski istok, a multilateralni mehanizmi koji podržavaju mir i bezbjednost pod ogromnim su pritiskom. U modernoj nuklearnoj sferi suočavamo se sa opasnom pat-pozicijom koju karakteriše više aktera, veći rizici i manje jasnoće", rekao je Grosi, čije riječi prenosi ukrajinski medij Strana.

Dodao je da je sprječavanje širenja nuklearnog oružja u interesu svih, a NPT je ključni multilateralni instrument u toj oblasti.

Prema riječima glavnog čelnika IAEA-e, temelj tih napora je sistem zaštitnih mera, koji sprečava preusmjeravanje nuklearnih materijala iz mirnodopske u vojnu upotrebu. Takođe je naglasio da nuklearna nauka i tehnologija donose značajne koristi i da bi ih trebalo više širiti.

Istekao najvažniji sporazum o smanjenju nuklearnog oružja

Dana 5. februara ove godine istekao je sporazum Novi START, između SAD-a i Rusije, o smanjenju nuklearnog oružja, što bi moglo podstaći globalnu trku u nuklearnom naoružanju prvi put od Hladnog rata.

O tome je početkom februara pisao Politiko, navodeći da je Rusija preduzela prve korake ka obnovi sporazuma u septembru, ponudivši njegovo produženje na godinu dana, ali da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nije zvanično odgovorila Moskvi.

Pentagon je održao sastanke kako bi se pripremio za istek novog START ugovora. Nije jasno o čemu se tačno raspravljalo na tim sastancima.

"Suočavamo se sa veoma neizvesnim putem. Ako Tramp i Putin uskoro ne postignu neku vrstu dogovora, vjerovatno je da će Rusija i Sjedinjene Države početi da naoružavaju svoje projektile sa više bojevih glava", rekao je Deril Kimbol, izvršni direktor Udruženja za kontrolu naoružanja.

Tramp je nagovijestio da bi želio da sklopi novi sporazum uz učešće Kine, dok je Putin zahtijevao da Velika Britanija i Francuska, kao evropske nuklearne sile, takođe učestvuju u novom ugovoru.

Evropa ima novu zadaću

Dok američki predsjednik razmatra sledeće korake, umanjuje rizike nepostojanja sporazuma o kontroli naoružanja u doglednoj budućnosti.

"Ako sporazum istekne, neka istekne. Jednostavno ćemo sklopiti bolji sporazum", rekao je Tramp u intervjuu za medije u januaru.

Istek novog START ugovora obeležiće prvi put u gotovo 40 godina, još od administracije Ronalda Regana, da Sjedinjene Države neće imati ugovor o kontroli nuklearnog naoružanja sa Rusijom.

Pentagon bi mogao biti prinuđen da pronađe nove načine za suprotstavljanje vojnom gomilanju Rusije i Kine. Američki saveznici takođe bi mogli reagovati, iako ne u saradnji sa Sjedinjenim Državama.

Po prvi put u decenijama, Evropa bi se takođe mogla pridružiti trci u naoružanju i početi da jača ili širi svoje sposobnosti. Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da su Evropljani počeli da raspravljaju o stvaranju zajedničkog nuklearnog kišobrana na kontinentu.

(Geopolitika/MONDO)