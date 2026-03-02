Dramatične izjave zamjenika predsednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije, Dmitrija Medvedeva.

U intervjuu za rusku novinsku agenciju TASS, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev rekao je da bi, u slučaju nuklearnog rata, Hirošima i Nagasaki djelovali kao dečja igra!

Novinari ruske agencije naveli su da je "Angela Merkel deset godina nakon Minskih sporazuma priznala da su oni poslužili kako bi se Ukrajini dalo vrijeme da se naoruža".

Medvedev je potvrdio da postoji opasnost da se Moskva sada primorava na pregovore sa istim ciljem. Ipak, naglasio je da pregovori uopšte nisu najvažniji, već je ključna pobjeda u, kako Moskva zove rat u Ukrajini, "specijalnoj vojnoj operaciji" uz ostvarivanje svih ciljeva koje je postavio ruski predsjednik Vladimir Putin.

Takva pobjeda, prema njegovim riječima, može biti izvojevana i bez ikakvih pregovora.

Na pitanje o garancijama da neko na Zapadu neće pokušati da na isti način kao sa Iranom "riješi problem" sa neposlušnom Moskvom, odgovorio je da nema čarobnih ljekova za postupke "okorelih idiota i kliničkih gadova".

"Jedina stvarna garancija je to što se Sjedinjene Američke Države boje Rusije i znaju koliku cijenu nosi nuklearni konflikt. U slučaju takvog sukoba Hirošima i Nagasaki djelovali kao dječja igra u pijesku."

Medvedev je u prvom dijelu upozorio Trampa da , ako nastavi "ludačkim kursom", uvešće svijet u treći svjetski rat.