Američka mornarica ponovo počela blokadu iranske obale i luka.
Američka mornarica je večeras u 21 čas po engleskom vremenu, odnosno 22 časova po našem vremenu, počela ponovo blokadu iranske obale i luka. Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država je saopštila da se više od 20 ratnih brodova i više od 100 ratnih aviona nalazi na Bliskom istoku i ovim je označen i zvanično kraj prekida vatre koji je trebalo da traje 60 dana.
"Američke snage ostaju spremne i smrtonosne", navodi se u objavi Centralne komande pomorskih snaga.
U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.— U.S. Central Command (@CENTCOM)July 14, 2026
There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain…pic.twitter.com/ATRJHlLQNo
Sjedinjene Države započele su večeras nove vazdušne napade na Iran koji je zaprijetio potpunim zatvaranjem Ormuskog moreuza. Iran je prethodno ranije danas napao američku vojnu bazu u Bahreinu.