Američka mornarica ponovo počela blokadu iranske obale i luka.

Američka mornarica je večeras u 21 čas po engleskom vremenu, odnosno 22 časova po našem vremenu, počela ponovo blokadu iranske obale i luka. Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država je saopštila da se više od 20 ratnih brodova i više od 100 ratnih aviona nalazi na Bliskom istoku i ovim je označen i zvanično kraj prekida vatre koji je trebalo da traje 60 dana.