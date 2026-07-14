Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da odustaje od takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, zamijenivši je velikim investicionim sporazumima sa zemljama Zaliva.

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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će prethodno najavljena taksa od 20 odsto za tranzit kroz Ormuski moreuz biti zamijenjena raznim trgovinskim i investicionim sporazumima između zemalja Zaliva i Vašingtona.

"Te investicije će biti masovne, ali istovremeno i izuzetno dobre za njih i njihovu budućnost. Kao što svi znaju, imamo najveću dolarsku investiciju u SAD od bilo koje zemlje u istoriji, ali ove nove investicije će učiniti taj broj još većim", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da će dodatni milioni doći u SAD preko fabrika, postrojenja, opreme, a biće otvorena i nova radna mjesta.

Američki predsjednik insistira da je moreuz otvoren za sva plovila osim za Iran, tvrdeći da iransko rukovodstvo vodi zemlju "putem potpunog uništenja".