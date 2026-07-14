Zbog novih napada Sjedinjenih Država na Iran, režim u Teheranu prijeti da će potpuno zatvoriti Ormuski moreuz.

Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države ponovo su večeras pokrenule novi talas napada na Iran zbog čega je vrh režima u Teheranu reagovao prijetnjom da nijedna jedina kap nafte neće napustiti Bliski istok ako se napadi hitno ne obustave, prenosi "Skaj Njuz". U kratkom razgovoru visokog američkog zvaničnika za "Rojters", Sjedinjene Države su pokrenule nove napade kako bi "elimisale rastuće prijetnje".

Američki zvaničnik nije dao više detalja i informacija. Iran je zbog toga zaprijetio potpunim zatvaranjem Ormuskog moreuza, kao i potpunom blokadom izvoza nafte sa Bliskog istoka.

"Dokle god se sprovode zle operacije Sjedinjenih Američkih Država u regionu, nijedna jedina kap nafte i gasa neće biti izvezena", prenijeli su iranski državni mediji poruku vrha režima u Teheranu.

The attack marks the latest escalation in the rapidly expanding regional conflict. Over the past several days, Iran has launched missile and drone attacks against multiple Gulf states, while the U.S. has carried out three consecutive nights of strikes on Iranian military targets…https://t.co/8aCY5TrTb7pic.twitter.com/cgphdVCgiv — OSINTdefender (@sentdefender)July 14, 2026

Prethodno je Iran večeras napao američke vojne baze u Bahreinu. Navodno je veliki broj iranskih projektila presretnut i uništen prije stizanja do mete.

WATCH: Iran hit Bahrain with an intense attack tonight.



Multiple air defense missiles reportedly malfunctioned during interception.pic.twitter.com/6SDqaEFtLq — Clash Report (@clashreport)July 14, 2026



