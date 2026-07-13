Nakon novih sukoba s Iranom, Donald Tramp najavio je da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i zatražio da druge zemlje finansiraju američku zaštitu ovog ključnog plovnog puta.

Izvor: NBC/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će Sjedinjene Američke Države vjerovatno preuzeti kontrolu nad operacijama u Ormuskom moreuzu, te da očekuje da druge zemlje finansijski nadoknade Vašingtonu zaštitu tog strateški važnog plovnog puta.

"Mi ćemo ga čuvati. Bićemo plaćeni za njegovo čuvanje, mnogo novca. Želimo da nam se nadoknadi to što svoje ljude izlažemo opasnosti", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz (Fox News). "Bićemo anđeo čuvar."

Optužio je Iran da je prekršio memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli 18. juna.

"Imali smo dogovor. Oni ga uvijek prekrše. Mi ćemo ih veoma snažno pogoditi. Vjerovatno ćemo upravljati moreuzom", rekao je Tramp.

"Bićemo anđeo čuvar. Trebalo bi da budemo plaćeni za to", dodao je predsjednik SAD.

Njegove izjave dolaze nakon nove snažne razmjene napada američkih i iranskih snaga. Iran je tokom vikenda i danas raketama i dronovima gađao američke vojne objekte u više zalivskih država, dok je američka vojska napala iranske sisteme protivvazdušne odbrane, obalske radare, raketne i bespilotne kapacitete, kao i manja plovila.

Trump on the Strait of Hormuz: “We are going to keep the strait. We will probably run it. We will become the guardian of the strait, and this time we will be reimbursed. We protected it for 50 years without getting paid, now we’re going to make money.”pic.twitter.com/y3L7cHpHjE — Open Source Intel (@Osint613)July 13, 2026

Iran ponovo objavio da je zatvorio moreuz

Iran je u subotu ponovo objavio da je zatvorio Ormuski moreuz nakon, kako tvrdi, neovlašćenog prolaska jednog plovila. Teheran je zatim saopštio da će prolazak ostati obustavljen dok se ponovo ne uspostave "stabilnost i mir".

Iranska Revolucionarna garda poručila je da je redovnu plovidbu moguće ponovo uspostaviti jedino ako prestanu američke vojne intervencije u moreuzu. Upozorila je i da bi nastavak američkog djelovanja mogao da izazove još veće poremećaje na svjetskom tržištu nafte i gasa.

Sjedinjene Američke Države, s druge strane, tvrde da Iran ne kontroliše moreuz, te da su američke snage raspoređene kako bi osigurale slobodnu plovidbu. Američka vojska podržava prolazak brodova južnom rutom uz obalu Omana, ali podaci sajtova za praćenje brodova pokazuju da je saobraćaj poslednjih dana veoma slab.

U.S. Central Command has said that they have completed the most recent wave on strikes against Iran, as dozens of strikes were carried out against Iranian military air-defense systems, coastal radar sites, missile and drone capabilities, and small boats.pic.twitter.com/k3syRmDiw2 — OSINTdefender (@sentdefender)July 13, 2026

Jedan od najvažnijih plovnih puteva na svijetu

Ormuskim moreuzom prije rata prolazila je približno petina svjetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa. Svaka prijetnja njegovom zatvaranju zato direktno utiče na cijene energenata i povećava strah od novog rasta globalne inflacije.

Iran pokušava da uspostavi sopstveni sistem upravljanja saobraćajem i naplate prolaska kroz moreuz, dok SAD insistiraju na slobodi plovidbe i tvrde da Teheran nema pravo da jednostrano određuje ko njime smije da prolazi.

Tramp je tokom protekle nedelje već izjavio da prekid vatre smatra završenim, iako nije potpuno isključio mogućnost nastavka pregovora.