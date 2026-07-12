Kijev navodi da su ukrajinske snage pogodile desetine plovila i ključnu logističku infrastrukturu, dok Moskva nije zvanično potvrdila ove tvrdnje.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Rusija je obustavila plovidbu Azovskim morem nakon serije ukrajinskih napada dronovima na brodove i infrastrukturu, tvrde ukrajinski zvaničnici.

Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi saopštio je da su njegove jedinice tokom noći pogodile deset tankera, četiri trajekta i rafineriju nafte u Sizranju, kao i više elektroenergetskih objekata na okupiranom Krimu.

Prema njegovim riječima, ruska „flota iz sjenke“, koja prevozi naftne derivate pod međunarodnim sankcijama, više ne može da koristi Kerčki moreuz.

Rojters je ranije prenio da je Rusija obustavila plovidbu kroz Donsko-azovski kanal, čime je privremeno zatvorena važna ruta koja povezuje Azovsko i Crno more.

Bivši ukrajinski ministar odbrane Andrij Zagorodnjuk ocijenio je da je Moskva izgubila kontrolu nad ključnim pomorskim koridorom, dok analitičari smatraju da je cilj ukrajinskih udara slabljenje ruske logistike i izolacija Krima.

Istovremeno, nastavljeni su napadi na ruske rafinerije i vojnu infrastrukturu, dok su vlasti na Krimu prijavile probleme u snabdijevanju električnom energijom i gorivom.

Ruska strana nije zvanično potvrdila navode Ukrajine o razmjerama štete niti o gubitku kontrole nad pomorskim rutama.