Prema navodima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, među pogođenim plovilima nalazi se 21 tanker koji se, kako tvrde, koristi za transport nafte i zaobilaženje međunarodnih sankcija.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

Ukrajinske odbrambene snage saopštile su da su u noći između 10. i 11. jula izvele napad na ruska plovila u Azovskom moru, tokom kojeg je, prema njihovim tvrdnjama, pogođeno ukupno 28 brodova.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine naveo je da je među pogođenim plovilima 21 tanker koji se, kako tvrde, koristi za transport nafte i naftnih derivata radi zaobilaženja međunarodnih sankcija i finansiranja ruskih ratnih aktivnosti.

U saopštenju se dodaje da su pogođena i četiri tegljača, dva broda za prevoz rasutog tereta, kao i jedan bager-jaružar, za koje ukrajinska strana tvrdi da služe za vojnu logistiku, transport tereta i održavanje lučke infrastrukture.

Komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert „Mađar“ Brovdi kasnije je potvrdio da je u napadu pogođeno ukupno 28 ruskih plovila.

Posljedice napada za sada nijesu poznate, niti se ruske vlasti zasad nijesu zvanično oglasile povodom ukrajinskih tvrdnji.

Prema ranijim navodima ukrajinskih analitičara iz grupe CyberBoroshno, tokom prethodnih napada gađana su plovila takozvane „flote iz sjenke“, luke i jedna rafinerija nafte, nakon čega je Rusija privremeno obustavila plovidbu Donsko-azovskim kanalom, koji povezuje rijeku Don sa Azovskim morem.