Na društvenim mrežama kruži video za koji se tvrdi da prikazuje incident prilikom rukovanja mitraljezom YakB-12.7, ali njegova autentičnost nije nezavisno potvrđena.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje incident sa ruskim vojnicima tokom rukovanja teškim mitraljezom YakB-12.7. Autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena, niti su poznati tačan datum, mjesto i okolnosti pod kojima je nastao.

Na snimku se vidi vojnik koji ispaljuje rafale iz četvorocijevnog mitraljeza postavljenog na improvizovano rotirajuće postolje. U jednom trenutku oružje naglo mijenja pravac i povlači strijelca, dok se drugi vojnik u njegovoj neposrednoj blizini saginje kako bi izbjegao liniju vatre.

Video je objavio profil WarMonitor, uz tvrdnju da je riječ o avionskom mitraljezu YakB-12.7 koji su ruske snage prilagodile za obaranje bespilotnih letjelica.

Insane video of Russian anti aircraft gunner losing control of a YakB-12.7 heavy machine gun usually attached to a Mi-24 gunship but repurposed to shoot down drones.pic.twitter.com/G2a65yi7Cw — WarMonitor (@WarMonitor3)July 12, 2026

Međutim, iz samog snimka nije moguće utvrditi da li je riječ o borbenoj situaciji, vježbi ili demonstraciji sistema, niti da li je neko povrijeđen.

YakB-12.7 je sovjetski četvorocijevni mitraljez kalibra 12,7 × 108 milimetara, prvobitno razvijen za borbeni helikopter Mi-24. Posljednjih godina ruske snage prilagodile su ga za upotrebu u mobilnim protivvazdušnim jedinicama koje služe za borbu protiv dronova.

Ovakvi sistemi koriste se kako bi se jeftinije bespilotne letjelice obarale teškim naoružanjem, umjesto znatno skupljim protivvazdušnim raketama. Ukoliko je snimak autentičan, prikazuje rizike koje nosi upotreba avionskog naoružanja na improvizovanim kopnenim platformama.