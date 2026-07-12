Ukrajinska vojska tvrdi da se najžešće borbe vode na slavjanskom, konstantinovskom i pokrovskom pravcu, dok se sukobi nastavljaju na više dijelova fronta.
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ruske snage od početka dana izvele 69 napada na više pravaca fronta, dok se borbe i dalje vode u više oblasti.
Prema navodima ukrajinske vojske, ruske snage nastavile su intenzivne napade duž gotovo cijele linije fronta, uz granatiranje pograničnih područja i vazdušne udare na naselja u Sumskoj oblasti.
Najžešći sukobi, prema izvještaju Generalštaba, vode se na slavjanskom, konstantinovskom i pokrovskom pravcu, gdje su ukrajinske snage odbile više ruskih napada, dok se pojedine borbe i dalje nastavljaju.
Borbe su zabilježene i na sjevernoslobožanskom, kurskom, južnoslobožanskom, kupjanskom, limanskom, kramatorskom, guljajpoljskom i aleksandrovskom pravcu.
Istovremeno, Generalštab navodi da na orihivskom i pridnjeprovskom pravcu nije bilo novih ruskih ofanzivnih dejstava, dok na ostalim dijelovima fronta nije došlo do značajnijih promjena.
Ukrajinska vojska poručuje da njene snage nastavljaju da pružaju otpor i iscrpljuju ruske trupe duž cijele linije fronta i u pozadini njihovih položaja.