Ukrajinska vojska tvrdi da se najžešće borbe vode na slavjanskom, konstantinovskom i pokrovskom pravcu, dok se sukobi nastavljaju na više dijelova fronta.

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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ruske snage od početka dana izvele 69 napada na više pravaca fronta, dok se borbe i dalje vode u više oblasti.

Prema navodima ukrajinske vojske, ruske snage nastavile su intenzivne napade duž gotovo cijele linije fronta, uz granatiranje pograničnih područja i vazdušne udare na naselja u Sumskoj oblasti.

Najžešći sukobi, prema izvještaju Generalštaba, vode se na slavjanskom, konstantinovskom i pokrovskom pravcu, gdje su ukrajinske snage odbile više ruskih napada, dok se pojedine borbe i dalje nastavljaju.

Borbe su zabilježene i na sjevernoslobožanskom, kurskom, južnoslobožanskom, kupjanskom, limanskom, kramatorskom, guljajpoljskom i aleksandrovskom pravcu.

Istovremeno, Generalštab navodi da na orihivskom i pridnjeprovskom pravcu nije bilo novih ruskih ofanzivnih dejstava, dok na ostalim dijelovima fronta nije došlo do značajnijih promjena.

Ukrajinska vojska poručuje da njene snage nastavljaju da pružaju otpor i iscrpljuju ruske trupe duž cijele linije fronta i u pozadini njihovih položaja.