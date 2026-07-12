Pojavio se snimak bombardovanja grada Sumi u Ukrajini.

Izvor: X/TumultoBR

Ruska vojska bombardovala je ukrajinski grad Sumi u subotu 12. jula kada je stradalo najmanje pet osoba, piše "BBC". Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio i snimak bombardovanja iz jednog kafića koji je bio pun gostiju.

Nadzorne kamere ugostiteljskog objekta zabilježile su događaj iz tri različita ugla. Jedna kamera snimala je prostor ispred lokala, dok su druge dvije bile postavljene unutar kafića.

Najmanje pet osoba je poginulo, među kojima je i djevojčica od svega 13 godina, dok je najmanje 30 ljudi povrijeđeno.