Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu, dok su iranski mediji prijavili eksplozije u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm.

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen

Američka vojska danas je izvela nove napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog moreuza, gađajući raketne i protivvazdušne sisteme, kao i manje brodove Iranske revolucionarne garde (IRGC), objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na američkog zvaničnika.

Prema njegovim navodima, napadi su izvedeni na nekoliko lokacija u blizini strateški važnog pomorskog prolaza, otprilike sat prije nego što je američki zvaničnik dao izjavu.

⚡️The U.S. has struck Iranian targets near the Strait of Hormuz



Axios journalist Barak Ravid, citing a Pentagon source, reported that the United States has launched another attack on Iran.



“A senior U.S. official told me that about an hour ago, the U.S. military carried out…https://t.co/7E8hHLgynwpic.twitter.com/ErlhBwGhkm — NEXTA (@nexta_tv)July 12, 2026

Visoki američki zvaničnik rekao je za Aksios da su mete bili iranski protivvazdušni sistemi i manji vojni brodovi raspoređeni u blizini Ormuskog moreuza.

Ubrzo nakon napada, iranski mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama na jugu zemlje. Državna novinska agencija IRNA saopštila je da je nekoliko projektila lansirano na ostrvo Kešm, dok je guverner ostrva Hosein Amir Tejmuri rekao da je ispaljeno između 10 i 11 „neprijateljskih projektila“, ali da u napadu nije bilo žrtava.

IRNA je istovremeno izvijestila i o „neprijateljskim napadima“ u lučkom gradu Bandar Abasu, gdje su se eksplozije čule u više djelova grada, navodeći da se u pogođenim područjima nalaze vojne instalacije.

BREAKING: Iran has just launched a large-scale surprise attack on Kuwait, with three ballistic missiles directly impacting US ATACMS ground-to-ground missile systems. Massive plumes of smoke rising.pic.twitter.com/jDliRlAAhp — The Hormuz Letter (@HormuzLetter)July 12, 2026

Novinska agencija Tasnim prenijela je da su detonacije zabilježene u Bandar Abasu i u blizini ostrva Kešm u Persijskom zalivu, dok je istraga o incidentu u toku.

Provladina agencija Mehr objavila je da je na Kešmu poginuo šef telekomunikacija provincije Hormozgan, koji je, prema navodima, bio upućen na ostrvo radi sanacije telekomunikacione infrastrukture oštećene tokom napada. U istom incidentu povrijeđena su još dva zaposlena.

Novi napadi uslijedili su uprkos prekidu vatre koji je na snazi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, dok tenzije između dvije zemlje i dalje rastu.