Alaedin Borudžerdi poručio da je osveta postala „dužnost“, dok je provladini list Hamšahri objavio naslovnicu sa zapadnim liderima na nišanu.

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Iranski poslanik Alaedin Borudžerdi, član parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbjednost, izjavio je da Bijela kuća „više neće biti bezbjedno mjesto“ za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Borudžerdi je poručio da je osveta za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija postala „dužnost“ njegovih sljedbenika, ali i, kako je naveo, „svih slobodnih ljudi širom svijeta“.

On je dodao da Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i, kako je rekao, „njihovi agenti“ treba da očekuju da će ih stići „ruka božanske osvete“.

„Nijedno mjesto na svijetu, pa ni Bijela kuća, više neće biti bezbjedno za njih“, rekao je Borudžerdi.

Prema njegovim riječima, odmazda više nije pitanje ograničenog odgovora, već je prerasla u, kako tvrdi, „globalni pokret“.

Ove izjave uslijedile su dan nakon što je provladini iranski list Hamšahri objavio naslovnicu sa porukom „Osveta je neizbježna“, na kojoj su prikazani brojni zapadni lideri.

Na naslovnici su, pored Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, prikazani i italijanska premijerka Đorđa Meloni, francuski predsjednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer, njemački kancelar Fridrih Merc, američki državni sekretar Marko Rubio i drugi visoki zvaničnici.

Fotografije Trampa i Netanjahua posebno su istaknute, preko njih su nacrtani nišani, dok je iznad kolaža na persijskom jeziku ispisana poruka: „Osveta je neizbježna“.