Ukrajinski predsjednik poručio da će promjene omogućiti sprovođenje nove političke strategije i jačanje saradnje sa ključnim međunarodnim partnerima.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je kadrovske promjene u Vladi Ukrajine i rukovodstvu organa za sprovođenje zakona, navodeći da bi one trebalo da omoguće sprovođenje obnovljene političke strategije države.

Kako je saopštio, tokom sastanka sa premijerkom Yuliia Svyrydenko dogovoreno je da je neophodno izvršiti rekonstrukciju vlade, s posebnim fokusom na realizaciju dogovora sa međunarodnim partnerima u oblasti obnove i oporavka zemlje.

Zelenski je zahvalio Sviridenko na dosadašnjem radu na čelu vlade i predložio joj da preuzme novu, važnu funkciju u odnosima sa jednim od ključnih međunarodnih partnera Ukrajine, ne precizirajući da li je riječ o Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropskoj uniji.

Istovremeno je najavio da će kadrovske promjene obuhvatiti i rukovodstvo organa za sprovođenje zakona.

„Zahvalan sam Juliji na jasnom, stabilnom i efikasnom radu na mjestu premijerke, kao i na godinama uspješnog rada u timu Ukrajine. Predložio sam joj da preuzme novi značajan pravac rada u odnosima sa ključnim partnerom. Očekujem da ćemo zajedno sa poslanicima sprovesti odgovarajuće promjene u Vladi Ukrajine. Biće promjena i u sastavu rukovodilaca organa za sprovođenje zakona“, napisao je Zelenski na Telegramu.

Dodao je da će odgovarajuće kadrovske odluke i prijedlozi za imenovanja uskoro biti upućeni Vrhovnoj radi Ukrajine na razmatranje.

Ranije je premijerka Sviridenko demantovala navode da će ministar obrazovanja Oksen Lisovij biti smijenjen. Lisovij je prethodno izjavio da bi, ukoliko bude razriješen dužnosti, stupio u vojnu službu.