U najsmrtonosnijem ruskom vazdušnom napadu na Kijev ove godine poginulo je najmanje 30, a ranjene su 92 osobe. Dok prijestonica obilježava Dan žalosti, spasioci i dalje pretražuju ruševine.

Izvor: RTS/screenshot/Twitter/screenshot/Ukraine66251776

Spasioci danas pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima u Kijevu, dok ukrajinska prijestonica obilježava Dan žalosti, dan nakon što je u ruskim vazdušnim napadima poginulo najmanje 30 ljudi u najsmrtonosnijem napadu na grad ove godine. U napadu su ranjene 92 osobe, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Roditelji desetogodišnjeg dječaka, koji je hospitalizovan nakon napada, zajedno sa petnaestogodišnjom djevojčicom, i dalje se vode kao nestali.

A multi-storey residential building in Kyiv took a direct hit from a Russian missile.



Around a dozen of Iskander and Tsirkon missiles launched by the Russians at the Ukrainian capital within the last hour.pic.twitter.com/XHWxkhIHRB — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able)July 1, 2026

U odvojenom napadu ruskog drona na kuću u sjevernoj oblasti Sumi poginule su četiri osobe, uključujući ženu i njenu malu ćerku, saopštila je Kancelarija glavnog državnog tužioca. Zastave su se vijorile na pola koplja širom Kijeva dok su spasioci već drugi dan sprovodili akcije spasavanja. Forenzički stručnjaci takođe su radili na identifikaciji pronađenih posmrtnih ostataka. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se 10 osoba i dalje smatra nestalim, a akcije spasavanja nastavljaju se na tri lokacije.

Multiple large fires are burning across Kyiv following last night's combined Russian missile and drone attack, which saw around 50 ballistic and cruise missiles impact the city.pic.twitter.com/qG0itZIh3n — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)July 2, 2026

„Tu se više ne može živjeti“

Dok su bageri uklanjali ruševine, stanovnici su tragali za svojim stvarima i polagali cvijeće. „Molili smo se Bogu da ostanemo nepovrijeđeni“, rekla je Zoja, 65-godišnja penzionerka čiji je stan oštećen u napadu.

Tatjana Privalova, 27-godišnja stanovnica Kijeva, kazala je da je eksplozija raznijela prozore i vrata njenog stana.

„Dio zida je probijen tokom spasavanja jedne žene“, rekla je Privalova.

„Stan više nije uslovan za život, a ni zgrada, kao što vidite“, dodala je.

Zelenski je saopštio da je oštećeno više od 100 stambenih zgrada. Ukrajina je posljednjih mjeseci usporila rusko napredovanje na frontu dugom oko 1.200 kilometara i povratila dio teritorije.

„Više nemaju argumenata osim balističkih raketa“

„Rusija više nema argumenata za svoj rat osim svojih balističkih raketa“, rekao je Zelenski u svom sinoćnjem obraćanju.

„(Ruski predsjednik Vladimir) Putin i dalje namjerava da 'pobijedi' stambene zgrade umjesto da okonča ovaj rat“, dodao je Zelenski.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske snage zauzele selo Oleksandrivka u Dnjepropetrovskoj oblasti u Ukrajini.

‼️The first videos showing the aftermath of Russian shelling in Kyiv overnight on July 2.



“Got this from my childhood friend in Kyiv. My school is damaged too. The school my sister attended. School…” - by@marichkahlyten



This is the difference between Ukrainians and russians.pic.twitter.com/BA872fZbP3 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis)July 2, 2026

Rusi: To je bila odmazda

Moskva je saopštila da je napad na Kijev bio odmazda za ukrajinske napade dronovima na rusku teritoriju.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade dugog dometa na Rusiju, uglavnom gađajući energetsku infrastrukturu i vojne ciljeve, ali su u pojedinim slučajevima oštećeni i civilni objekti. Napadi na rafinerije nafte izazvali su krizu sa gorivom u Rusiji, primoravajući trećeg najvećeg svjetskog proizvođača nafte da uvozi benzin.

Rusija je odgovorila intenzivnom vazdušnom kampanjom protiv ukrajinskih gradova. U junu je pogođena i hiljadu godina stara kijevska katedrala, koja predstavlja jedan od temelja pravoslavne vjere u obje zemlje.

I Rusija i Ukrajina negiraju da namjerno gađaju civilno stanovništvo.