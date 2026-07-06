Zelenski tvrdi da Rusija ne kontroliše Konstantinovku i pozvao je Putina da se sastanu tamo s obzirom da Rusija tvrdi da je zauzela grad.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski negirao je informacije ruske strane da je ruska vojska zauzela grad Konstantinovka u Donjecku i ocijenio je te informacije kao "laž" i "propagandu Rusije", piše "Kijev Independent". Osim toga, on je uputio i prozivku i provokaciju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kog je pozvao da se sastanu u tom gradu u Ukrajini ako je istina, kako tvrdi Rusija, da ga ruska vojska kontroliše.

Zelenski je u subotu 4. jula, kada je Rusija saopštila da je navodno zauzela Konstantinovku, telefonom razgovarao sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom kom je takođe rekao da su te informacije netačne. Merc je tokom tog telefonsko razgovora pružio podršku Zelenskom zbog bombardovanja Kijeva prethodnih dana kada je stradao veliki broj civila.

"To, naravno, nije istina. Radi se o još jednoj ruskoj laži smišljenoj samo da bi se stvorila neka vijest. Da je Kostjantinovka trenutno pod ruskom kontrolom, Putin sigurno ne bi imao problem da se sastane sa mnom tamo kako bismo pronašli diplomatsko rješenje za konačan prekid rata", izjavio je Zelenski.

Ko kontroliše Konstantinovku?

Ruska vojska je saopštila u subotu 4. jula da je zauzela veći dio ovog važnog grada u Donjeckoj oblasti, dok je ukrajinska strana odmah to negirala. Zelenski tvrdi da situacija u tom gradu jeste teška, ali da ukrajinska vojska i dalje kontroliše ovo važno strateško utočište.

U Ankari u Turskoj se u utorak 7. i srijedu 8. jula održava dvodnevni NATO samit na kom bi trebalo da bude centralna tema rat u Ukrajini. Očekuje se da članice Alijanse izglasaju vojnu pomoć Ukrajini od oko 70 milijadri eura o čemu je govorio danas i američki predsjednik Donald Tramp prilikom obraćanja uoči polaska za Ankaru.