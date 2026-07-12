Ukrajinski premijer Julija Sviridenko potvrdila je da je podnijela ostavku, nakon što je presjednik Vladimir Zelenski najavio rekonstrukciju ukrajinske Vlade.

Izvor: ANDRII NESTERENKO / AFP / Profimedia

"Ponosna sam što sam imala čast da predvodim Vladu. Predsjednik i ja smo razgovarali i o našim narednim koracima", napisala je Sviridenkova na društvenim mrežama.

Ona je preuzela funkciju premijera Ukrajine 17. jula 2025. godine, zamijenivši Denisa Šmigalja, koji trenutno obavlja dužnost prvog potpredsjednika Vlade i ministra energetike.

Nakon ostavke Sviridenkove, Šmigalj će automatski preuzeti mjesto vršioca dužnosti premijera do odobrenja novog sastava vlade u Vrhovnoj radi.