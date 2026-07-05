Ukrajinski predsjednik tvrdi da obavještajne službe raspolažu informacijama o pripremama za novi udar i ponovo poziva saveznike da ubrzaju isporuku sistema PVO.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da ukrajinske obavještajne službe raspolažu informacijama da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu.

U večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform, Zelenski je rekao da se očekivani napad uklapa u dosadašnji obrazac djelovanja Moskve.

"To je u Putinovom stilu – odmah poslije Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i uoči samita NATO-a u Ankari. Rusija želi da donese još zla i ubije još ljudi", poručio je Zelenski.

Intelligence once again indicates that the Russians are preparing a new massive strike. This is typical of Putin: right after America’s Independence Day and before the NATO Summit in Ankara. Russia wants to bring more evil and kill people. Please stay safe and heed any air raid…pic.twitter.com/VExSG7ldZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 5, 2026

On je pozvao građane da poštuju upozorenja na vazdušne napade, a međunarodne partnere da ubrzaju isporuku raketa za protivvazdušnu odbranu, posebno presretača za sisteme Patriot.

"Rakete Patriot nijesu potrebne u skladištima, već u baterijama Patriot u Ukrajini", rekao je Zelenski, dodajući da svako odlaganje isporuka košta ljudskih života.

Podsjetio je i na veliki ruski napad na Kijev 2. jula, kada su rakete i dronovi pogodili najmanje 20 stambenih zgrada. Prema ukrajinskim podacima, u napadu je poginulo više od 30 ljudi, dok je više od 100 povrijeđeno.