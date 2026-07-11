Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca prvog dana rata na Bliskom istoku.
Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca, javlja "Skaj Njuz". Modžtaba se oglasio na svom "Telegram" nalogu usred visokih tenzija Sjedinjenih Država i Irana dok traje prekid vatre (makar formalno) koji je blizu pucanja zbog učestalih međusobnih napada obije strane.
"Osvetiću se za smrt svog oca. To je zahtijev cijele nacije i mora da se uradi. Obećavamo da ćemo osvetiti krv vođe mučenika i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubica", naveo je on u svom obraćanju na društvenim mrežama.
We pledge to avenge your pure blood and the blood of all the martyrs of these two [recent] wars by taking revenge against the criminal, disgraceful murderers. This vengeance is what our nation is demanding, and this must definitely be done.— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir)July 11, 2026
Da podsjetimo, vrhovni vođa Irana Ali Hamnei ubijen je prvog dana rata, 28. februara ove godine u Teheranu u vazdušnom napadu Izraela i Sjedinjenih Država. Nasledio ga je njegov sin Modžtaba Hamnei koji je teško ranjen u istom tom napadu, još uvek se oporavlja od posledica vazdušnih udara.
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