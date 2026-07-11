Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca prvog dana rata na Bliskom istoku.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca, javlja "Skaj Njuz". Modžtaba se oglasio na svom "Telegram" nalogu usred visokih tenzija Sjedinjenih Država i Irana dok traje prekid vatre (makar formalno) koji je blizu pucanja zbog učestalih međusobnih napada obije strane.

"Osvetiću se za smrt svog oca. To je zahtijev cijele nacije i mora da se uradi. Obećavamo da ćemo osvetiti krv vođe mučenika i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubica", naveo je on u svom obraćanju na društvenim mrežama.

We pledge to avenge your pure blood and the blood of all the martyrs of these two [recent] wars by taking revenge against the criminal, disgraceful murderers. This vengeance is what our nation is demanding, and this must definitely be done. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir)July 11, 2026

Da podsjetimo, vrhovni vođa Irana Ali Hamnei ubijen je prvog dana rata, 28. februara ove godine u Teheranu u vazdušnom napadu Izraela i Sjedinjenih Država. Nasledio ga je njegov sin Modžtaba Hamnei koji je teško ranjen u istom tom napadu, još uvek se oporavlja od posledica vazdušnih udara.

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