Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hamenei sahranjen je u Mašhadu nakon nedelje masovnih komemoracija. Njegov teško povrijeđeni sin i naslednik Modžtaba i dalje je skriven od javnosti.

Izvor: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei sahranjen je u najvažnijem svetilištu u zemlji u Mašhadu, prenijela je iranska televizija u ranim jutarnjim satima.

Sahrana u Mašhadu na sjeveroistoku Irana uslijedila je nakon nedelje masovnih pogrebnih povorki i skupova na kojima se izražavala žalost, uz obnovljeni sukob sa Sjedinjenim Državama nakon nedelja primirja u četvoromjesečnom ratu. Hamenei je ubijen u prvim udarima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran 28. februara. SAD i Iran su prošlog mjeseca dogovorili primirje.

Povorka kroz Mašhad

Hameneijevo tijelo u četvrtak je polako kamionom prevezeno kroz prepune ulice Mašhada prema pozlaćenoj kupoli i minaretima svetilišta Imama Reze, dok su sveštenici sa bijelim turbanima hodali sa obje strane.

Ožalošćeni u crnom tiskali su se iza njih, mašući iranskim zastavama, fotografijama pokojnog Hameneija i crvenim transparentima sa revolucionarnim sloganima. Pojedinci u pogrebnim povorkama nosili su transparente sa natpisom "Ubićemo Trampa".

Sahrana je kulminacija nedelje pogrebnih događaja u Iranu i Iraku na kojima su klerikalne vođe Islamske Republike podsticale ogromne mase ljudi kako bi pokazali moć i ideološki žar svoje teokratske države.

Naslednik skriven od javnosti

Hameneijev sin i naslednik Modžtaba Hamenei i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je teško povrijeđen u napadu 28. februara u kojem je poginuo njegov otac. Zadobio je teške povrede, lice mu je unakaženo, a udovi teško povrijeđeni.

Boravište Modžtabe Hameneija, koji je proglašen vrhovnim vođom početkom marta, nedelju dana nakon očeve smrti, i dalje je zagonetka za Irance. Iako je objavljivao pisana saopštenja, nijedna njegova fotografija, video-snimak ili zvučni zapis nisu pušteni u javnost.

Visoki izvori u Teheranu rekli su da se oporavlja, ali da još nije dovoljno dobro kako bi se pojavljivao u javnosti. Državne bezbjednosne službe takođe nastoje da ograniče njegovo izlaganje u slučaju novih američkih napada.

Nedelja komemoracija