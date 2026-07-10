Izraelske obavještajne službe dostavile su Vašingtonu nove povjerljive podatke koji ukazuju na to da Teheran planira atentat na američkog predsjednika Donalda Trampa.

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Izraelske obavještajne službe dostavile su Sjedinjenim Američkim Državama povjerljive informacije koje, prema navodima američkih medija, jasno ukazuju na to da Teheran priprema atentat na američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kako piše The Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz bezbjednosnih krugova koji su detaljno upoznati sa ovim slučajem, Izrael je američkim vlastima predao svježe obavještajne podatke o navodnom operativnom planu Irana. Krajnji cilj tog plana je likvidacija aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Ove informacije dolaze u trenutku kada su bezbjednosne mjere oko Donalda Trampa već podignute na najviši nivo, a američke državne institucije ih, prema pisanju lista, tretiraju sa najvećom mogućom ozbiljnošću.

Izraelska ambasada u Vašingtonu odbila je da komentariše navode o obavještajnim podacima koje je proslijedila američkim vlastima. Sa druge strane, stalna misija Irana pri Ujedinjenim nacijama (UN) u Njujorku takođe nije odgovorila na zahtjeve medija za komentar.

Bezbjednosni analitičari otvoreno upozoravaju da bi eventualna potvrda ovih informacija mogla katastrofalno pogoršati odnose između dvije države.

Tramp se na ove opasne prijetnje lično osvrnuo tokom svog boravka u Ankari, gdje je učestvovao na samitu NATO-a.

„Ja sam na svakoj pojedinačnoj iranskoj listi za likvidaciju. Do sada sam imao malo sreće, ali iskreno, nije me briga“, poručio je Tramp u svom prepoznatljivom stilu.

Vanredne mjere i misterija oko aviona Air Force One

Nakon ove izjave, veliku pažnju javnosti privukla je i iznenadna odluka da američki predsjednik iz Ankare otputuje starijim modelom predsjedničkog aviona Air Force One. Istovremeno, potpuno novi i moderniji avion, kojim obično leti, ostao je parkiran u britanskoj vojnoj bazi.

Pojedini američki mediji prenose da su upravo opravdani bezbjednosni razlozi i direktne prijetnje imale ključnu ulogu u ovoj nesvakidašnjoj odluci, iako za to još uvijek nema zvanične potvrde iz Bijele kuće.