U napadu na hrišćansko okupljanje u centralnoj Nigeriji poginule su tri osobe, dok je najmanje 15 ljudi oteto.

Izvor: Kurir

Naoružani napadači upali su u subotu na hrišćanski molitveni skup u državi Kvara u centralnoj Nigeriji, ubivši troje vjernika i otevši najmanje 15 ljudi, saopštila je policija, javila je agencija Anadolija.

Prema navodima vlasti, napadači su upali u mjesto za molitvu Ori-Oke Adžaije u zajednici Ikiran tokom vjerskog okupljanja, otvorili vatru na okupljene, a zatim odveli neke od ljudi u obližnju šumu.

Policija je saopštila da su snage bezbjednosti raspoređene na područje napada i da su pokrenute operacije potrage i spasavanja kako bi se pronašli oteti i identifikovali napadači.

Nasilje u porastu u državi Kvara

Napad se dešava usred pogoršanja bezbjednosne situacije u djelovima države Kvara, gdje su otmice i oružani napadi postali sve češći poslednjih mjeseci, prenosi Index.

Kvara se dugo smatra jednom od mirnijih država Nigerije, ali poslednjih godina došlo je do porasta nasilja, uključujući napade na vjerske zajednice i ruralna naselja. U novembru prošle godine, naoružani napadači su takođe upali u Hristovu apostolsku crkvu u Erukuu, takođe u državi Ekiti, gdje su ubili nekoliko vjernika i oteli desetine ljudi tokom službe.