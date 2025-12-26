Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da je američka vojska izvela napade na ciljeve Islamske države u Nigeriji, tvrdeći da je ta grupa u regionu napadala hrišćane.

U objavi na Božić na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da je naredio vojsci da izvede "snažan i smrtonosan udar na teroristički šljam ISIS-a u sjeverozapadnoj Nigeriji, koji je ciljao i brutalno ubijao, prije svega, nevine hrišćane, u razmjerama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak ni vjekovima".

AFRICOM potvrdio napad na zahtjev Nigerije

Američka komanda za Afriku (AFRICOM) potvrdila je u objavi na mreži Iks da je izvela napad u kojem je ubijeno više militanata, na zahtjev vlasti Nigerije.

U objavi se navodi da se napad dogodio u "državi Soboto", što je očigledna referenca na državu Sokoto.

Tramp: Ako ne prestanu, uslediće pakao

Donald Tramp je posljednjih mjeseci često govorio o onome što je nazvao "teškim položajem hrišćana u Nigeriji". Njegov ambasador pri Ujedinjenim nacijama čak je pozvao pop zvijezdu Niki Minaž da se tim povodom obrati Generalnoj skupštini UN.

"Ranije sam upozorio ove teroriste da će, ako ne prestanu sa klanjem hrišćana, uslijediti pakao – i večeras se to dogodilo", naveo je Tramp, dodajući da je Pentagon izveo "brojne savršene udare" na ciljeve Islamske države.

Nigerijska vojska: Ne ostaviti nijedan kamen neprevrnut

Nigerija se već duže vrijeme bori protiv snaga Islamske države na sjeverozapadu zemlje.

U božićnoj poruci vojnicima, načelnik Generalštaba vazduhoplovstva Nigerije, vazdušni maršal Kelvin Aneke, pozvao je svoje snage da "ne ostave nijedan kamen neprevrnut u nastojanju da potčine terorizam, banditizam i druge oblike kriminala u sjeverozapadnom regionu", prenijela je lokalna televizija Channels TV.

Ministarstvo spoljnih poslova Nigerije: Udari dio saradnje sa SAD

Ministarstvo spoljnih poslova Nigerije saopštilo je da su udari izvedeni u okviru bezbjednosne saradnje sa Sjedinjenim Državama, koja uključuje razmjenu obavještajnih podataka i stratešku koordinaciju u cilju gađanja militantnih grupa.

"Ovo je dovelo do preciznih udara na terorističke ciljeve u sjeverozapadnoj Nigeriji putem vazdušnih napada", navodi se u objavi ministarstva na mreži Iks.

Pentagon je objavio video-snimak na kojem se vidi ispaljivanje projektila sa ratnog broda. Jedan američki zvaničnik za odbranu rekao je da je napad bio usmjeren na više militanata u poznatim kampovima Islamske države.

Američki ministar odbrane Pit Hegset zahvalio je nigerijskoj vladi na podršci i saradnji i poručio da "ima još toga što dolazi".

Reakcije u SAD: Snažna akcija na Božić

Republikanski kongresmen Edison Mekdauel izjavio je da je "zahvalan na snažnoj akciji predsjednika Trampa ovog Božića".

"Ova situacija za hrišćane u Nigeriji približava se tački pucanja. Progon hrišćana ne smije da se nastavi", naveo je on u objavi na mreži Iks.

Prethodne prijetnje i vojni udari

Trampova objava dolazi nakon što je američka vojska 19. decembra izvela vazdušne udare na više ciljeva Islamske države u Siriji, nakon smrti dvojice američkih vojnika i jednog civilnog prevodioca.

U novembru je Tramp zaprijetio mogućom vojnom akcijom protiv Nigerije zbog, kako je naveo, "ubijanja hrišćana" u toj zemlji.

Početkom novembra Tramp je u objavi na Truth Social naveo da je naredio Pentagonu da se "pripremi za moguću akciju" u Nigeriji, optuživši vlasti te zemlje da ne čine dovoljno kako bi zaštitile hrišćane.

Zaprijetio je i momentalnim obustavljanjem sve američke pomoći Nigeriji, navodeći da bi američka vojska mogla da uđe u Nigeriju "sa oružjem u rukama" kako bi "u potpunosti zbrisala islamske teroriste koji čine ove stravične zločine".

"Ako napadnemo, to će biti brzo, brutalno i slatko, baš kao što teroristički huligani napadaju naše voljene hrišćane. Upozorenje: Nigerijska Vlada bolje da se pokrene odmah!", poručio je Tramp.

Nigerija odbacuje optužbe o progonu hrišćana

Nigerijski predsjednik Bola Ahmed Tinubu izjavio je 1. novembra da opis Nigerije kao "vjerski netolerantne" zemlje "ne odražava nacionalnu realnost", niti uzima u obzir "dosljedne i iskrene napore vlade da zaštiti slobodu vjeroispovesti za sve Nigerijce".

Dodao je da je nigerijska vlada "posvećena saradnji sa vladom Sjedinjenih Država i međunarodnom zajednicom kako bi se produbilo razumijevanje i saradnja u zaštiti zajednica svih vjera".

Nigerijska vlada navodi da oružane grupe napadaju i muslimane i hrišćane, te da tvrdnje o progonu hrišćana pogrešno prikazuju složenu bezbjednosnu situaciju.

"Grubo preuveličavanje situacije"

Reagujući na izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je osudio "klanje hiljada hrišćana", portparol predsjednika Nigerije Bajo Onanuga rekao je da je takva karakterizacija "grubo preuveličavanje situacije u Nigeriji".

"Hrišćani, muslimani, crkve i džamije nasumično su na meti napada", naveo je Onanuga.

Nasilje u Nigeriji u porastu

Stanovništvo Nigerije podijeljeno je između muslimana, koji uglavnom žive na sjeveru zemlje, i hrišćana, koji pretežno žive na jugu. Većina napada dešava se u sjevernim regionima.

Tokom posljednjih 15 godina, ekstremistička grupa Boko Haram terorisala je sjeveroistočnu Nigeriju, ubivši desetine hiljada ljudi. Prema navodima stručnjaka za ljudska prava, više muslimana stradalo je od ove grupe nego hrišćana.

"Vjersko nasilje u Nigeriji obično predstavlja kombinaciju etno-političkih i ekonomskih faktora", navodi se u izvještaju Univerziteta Notr Dam o progonu hrišćana. "Čak se i motivi militantne islamističke grupe Boko Haram mogu opisati kao pretežno povezani sa ekonomskim i etno-političkim sporovima".

Glad i nestabilnost prijete sjeveru zemlje

Nasilje je tokom 2025. godine dodatno eskaliralo, uz napade pobunjeničkih grupa, uključujući ogranak Al Kaide i Islamsku državu Zapadne Afrike.

Svjetski program za hranu UN saopštio je u novembru da je porast napada doveo do nestabilnosti širom sjeverne Nigerije i da "gura glad na nivoe kakvi nikada ranije nisu viđeni".

"Napredovanje pobune predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti sjevera, sa posljedicama koje se šire i van granica Nigerije", izjavio je Dejvid Stivenson, direktor Svjetskog programa za hranu u Nigeriji.