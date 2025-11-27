Predsjednik Nigerije Bola Ahmed Tinubu proglasio je vanredno stanje i naredio hitno jačanje vojske i policije nakon talasa masovnih otmica u kojima je nestalo više od 350 ljudi.

Izvor: Benson Ibeabuchi / AFP / Profimedia

Predsjednik Nigerije Bola Ahmed Tinubu proglasio je vanredno stanje u toj zemlji. On je pojačao regrutovanje vojske i policije zbog nedavnih masovnih otmica širom zemlje, u kojima je nestalo više od 350 ljudi.

"Ovom deklaracijom, policija i vojska su ovlašćene da regrutuju dodatno osoblje. Policija će regrutovati još 20.000 službenika, čime će njihov ukupan broj porasti na 50.000", navodi se u saopštenju Tinubuovog kabineta.

Nigerija je najmnogoljudnija zemlja u Africi, a nedavno se našla pod velikim pritiskom zbog otmica stotina ljudi, uključujući više od 300 učenika i nastavnika iz katoličke škole, kao i desetine vjernika koji su oteti iz džamija. Iako je stotinak ljudi oslobođeno, više desetina se i dalje vodi kao nestalo.

"Nigerijska unutrašnja obavještajna služba je takođe dobila moje ovlašćenje da odmah rasporedi sve već obučene šumske čuvare kako bi istrebili teroriste i bandite koji se kriju u našim šumama", rekao je Tinubu.

Predsjednik je nedavno preraspodelio policajce zadužene za bezbjednost zvaničnika na osnovne policijske dužnosti.

"Džamije i crkve treba sistematski da traže zaštitu od policije i drugih bezbjednosnih snaga kada se okupljaju na molitvi, posebno u ranjivim područjima", dodaje se u saopštenju.