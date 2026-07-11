Balističke rakete pogodile više djelova ukrajinske prijestonice, izazvani požari i oštećena civilna infrastruktura, dok su novi ruski napadi zabilježeni i u Zaporoškoj i Sumskoj oblasti.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Najmanje deset osoba, među kojima je i jedno dijete, povrijeđeno je u ruskom raketnom napadu na Kijev u ranim jutarnjim satima, saopštile su ukrajinske vlasti.

Prve eksplozije odjeknule su oko 3.38 časova, neposredno prije nego što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost u glavnom gradu Ukrajine, a potom i u Kijevskoj oblasti.

Načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko pozvao je građane da ostanu u skloništima, navodeći da je prijestonica bila na meti raketnog napada. Gradonačelnik Vitalij Kličko kasnije je potvrdio da su na grad ispaljene balističke rakete.

Prema podacima ukrajinske Državne službe za vanredne situacije (DSNS), u napadu je povrijeđeno najmanje deset osoba, uključujući jedno dijete. Tri povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu, dok je ostalima pomoć ukazana na licu mjesta.

Pogođena četiri gradska okruga

Napad je zahvatio četiri gradska okruga Kijeva, pri čemu su oštećeni brojni civilni objekti.

U Solomjanskom okrugu izbio je požar u poslovno-magacinskoj zgradi nakon raketnog udara, koji su vatrogasci uspjeli da ugase. U istom dijelu grada udarni talas oštetio je i željezničku lokomotivu.

U Darnjickom okrugu projektil je pogodio kolovoz, nakon čega je izbio požar u elektrokomandnoj prostoriji semaforskog sistema. Oštećeni su i prozori na obližnjim stambenim zgradama.

Požar je izbio i u skladištu u Dnjeprovskom okrugu, dok nadležne službe nastavljaju procjenu ukupne materijalne štete.

Prema preliminarnim informacijama ukrajinskih vojnih kanala, moguće je da su u napadu korišćene balističke rakete Iskander-M ili projektili sistema S-300/S-400 lansirani iz ruske Brjanske oblasti. Ukrajinske vlasti, međutim, još nijesu zvanično potvrdile tip upotrijebljenog naoružanja.

DSNS je saopštio da je ovo treći ciljani raketni napad na Kijev u posljednjih sedam dana.

Novi napadi na Zaporožje i Sumsku oblast

Ruske snage nastavile su napade i na druge djelove Ukrajine.

U Zaporožju je, prema riječima guvernera Ivana Fedorova, u vazdušnim udarima poginula jedna osoba, dok je najmanje 29 povrijeđeno, među kojima i jedno dijete. Grad je pogođen navođenim avionskim bombama, koje su oštetile stambene i poslovne objekte, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovništva iz jedne oštećene zgrade.

Portparolka policije Zaporoške oblasti Ana Tkačenko izjavila je da su grad pogodile tri navođene avionske bombe, od kojih jedna nije eksplodirala i nalazi se u stambenom naselju.

Napadi su izvedeni i na sjeveroistočnu Sumsku oblast, gdje je povrijeđeno šest osoba. Regionalne vlasti saopštile su da je bespilotna letjelica pogodila objekat civilne infrastrukture u opštini Trostjanec, dok su dodatne povrede prijavljene i u opštinama Konotop i Sumi.

Ukrajinske službe nastavljaju sanaciju posljedica napada, dok vlasti pozivaju građane da prate upozorenja i ostanu u skloništima zbog mogućnosti novih vazdušnih udara.