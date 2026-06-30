Tokom protekle sedmice, u ukrajinskom granatiranju stradalo je ukupno 327 civila. Od toga je 285 povrijeđeno, uključujući devetoro maloljetnika, dok su 42 osobe poginule, među njima i dvoje maloljetnika.

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Ukrajinski napadi usmrtili su više od 40 ruskih civila, uključujući dvoje djece, dok je još 285 osoba povrijeđeno tokom protekle sedmice, izjavio je za TASS ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za pitanja zločina kijevskog režima, Rodion Mirošnjik.

"Tokom protekle sedmice, u ukrajinskom granatiranju stradalo je ukupno 327 civila. Od toga je 285 povrijeđeno, uključujući devetoro maloljetnika, dok su 42 osobe poginule, među njima i dvoje maloljetnika. Najveći broj civilnih žrtava zabilježen je u Belgorodskoj i Voronješkoj oblasti, Donjeckoj Narodnoj Republici, kao i Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti“, rekao je Mirošnjik.

On je naveo da je čak 72 odsto ukupnog broja stradalih, odnosno 237 ljudi, poginulo ili povrijeđeno u napadima ukrajinskih borbenih dronova.

Prema njegovim riječima, ukrajinske snage koristile su bespilotne letjelice i za daljinsko postavljanje mina na teritoriji Rusije.

"U Brjanskoj oblasti troje radnika povrijeđeno je kada je eksplodirala eksplozivna naprava u proizvodnom pogonu u selu Nižnje. U Belgorodskoj oblasti jedan muškarac je poginuo u selu Ploskoje“, rekao je Mirošnjik.

On je istakao i da su ukrajinske oružane snage napadale medicinske ustanove i vozila hitne pomoći.

"U Hersonskoj oblasti ukrajinski FPV dron namjerno je napao vozilo hitne pomoći. Poginula je medicinska radnica koja je upravljala vozilom, dok je vozač teško povrijeđen. U Zaporoškoj oblasti u napadu drona oštećena je Centralna okružna bolnica u Vasiljevki“, naveo je on.

Prema tvrdnjama Mirošnjika, ukrajinske snage su tokom protekle sedmice ispalile više od 5.100 projektila različitih vrsta na teritoriju ruskih regiona.

Napomena: Ove informacije iznio je zvaničnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova i predstavljaju ruske tvrdnje koje nisu nezavisno potvrđene.

(TASS/Mondo)