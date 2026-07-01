Ukrajinsko oružje je još jednom probilo rusku odbranu i pogodilo strateške ciljeve na velikoj udaljenosti od granice sa Ukrajinom.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su ukrajinske snage izvele nove razorne udare na ključnu ekonomsku i vojnu infrastrukturu na teritoriji Rusije.

Prema njegovim riječima, ukrajinsko oružje je još jednom probilo rusku odbranu i pogodilo strateške ciljeve na velikoj udaljenosti od granice sa Ukrajinom.

„Po drugi put, naše sankcije, kao odgovor na produženje rata od strane Rusije, stigle su do rafinerije nafte u Ufi, jednog od najvećih ruskih proizvođača maziva. Udaljenost ove mete je veća od 1.300 kilometara od linije fronta“, rekao je Zelenski, prilažući uz objavu video snimak koji prikazuje buktanje u ruskom industrijskom postrojenju.

Udar u mozak ruske raketne industrije

Pored ogromne rafinerije nafte u Ufi, ukrajinski dronovi i rakete uspješno su napali još jednu kritičnu tačku Putinove ratne mašinerije, ovog puta u Penzenskoj oblasti.

For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline.



Also in the Penza region, our weapons reached…pic.twitter.com/6XB9jPpCoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 1, 2026

„Naše oružje je stiglo do strateškog objekta ruskog vojno-industrijskog kompleksa u Penzenskoj oblasti. To su postrojenja koja su direktno uključena u razvoj i proizvodnju komponenti za raketno oružje - istih onih koje okupatori koriste za svakodnevne napade na naše gradove i zajednice“, objasnio je ukrajinski predsjednik, dodajući da se ovo vojno postrojenje nalazi oko 600 kilometara od linije fronta.

„Ovo je potpuno pravedan odgovor“

Zelenski je naglasio da Ukrajina neće odustati od strategije prenošenja rata na teritoriju agresora i nazvao je ove udare „ukrajinskim sankcijama dugog dometa“.

„Naš plan da se uvedu ukrajinske sankcije dugog dometa sprovodi se svakog dana. Ovo je potpuno pravedan odgovor na sve što Rusija radi protiv nas. Mir je neophodan, i to je upravo ono što rusko rukovodstvo mora da shvati. Rusija mora da okonča svoj rat, a njihovo rukovodstvo ima sve mogućnosti da to učini. Hvala svakom ukrajinskom vojniku koji obezbjeđuje našu preciznost dugog dometa“, zaključio je Zelenski.