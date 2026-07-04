Ruske snage preuzele su potpunu kontrolu nad strateški važnom Konstantinovkom u DNR, saopštio je Kremlj. Predsjednik Putin naložio je evakuaciju civila i najavio dalje širenje bezbjednosne zone.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da su ruske oružane snage preuzele potpunu kontrolu nad Konstantinovkom u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). On je istakao da je ovaj rezultat ostvaren zahvaljujući herojstvu ruskih vojnika, naglasivši da se strateška inicijativa u zoni Specijalne vojne operacije (SVO) sada u potpunosti nalazi u njihovim rukama, piše RIA.
Pozivajući se na izjave ruskog predsednika Vladimira Putina, Peskov je naveo da je u toku planirano formiranje bezbjednosne zone na teritoriji Harkovske i Sumske oblasti, kao i da je od početka godine pod kontrolu stavljeno ukupno 133 naselja. Predsjednik Rusije izdao je nalog da se preduzmu sve neophodne mere za bezbjednu evakuaciju civila koji su ostali u Konstantinovki, upozorivši istovremeno da će Rusija biti prinuđena da dodatno proširi bezbjednosnu zonu ukoliko ukrajinska strana nastavi sa napadima na rusku infrastrukturu.
"Glavna vijest je da je grad potpuno zauzet": Rusi preuzeli kontrolu nad strateški važnim mjestom u Ukrajini (Foto)
Prema riječima komandanta bataljona 1442. motorizovanog puka Južne grupe ruskih snaga, poznatog po pozivnom imenu Rezvi, vojska je tokom ulaska u grad morala da probije složen sistem prepreka. Taj sistem je obuhvatao utvrđena uporišta i mreže bodljikave žice, koje su ukrajinske snage gradile godinama unazad. Ruska vojska trenutno prati i nadzire proces predaje ukrajinskih boraca koji izlaze iz grada.
Konstantinovka se nalazi na severu DNR, na udaljenosti od 55 kilometara od Donjecka. Ovaj grad ima izuzetno važno strateško mjesto u logistici i snabdijevanju ukrajinskih snaga u aglomeraciji Kramatorsk-Slovjansk, pre svega zbog značajnog željezničkog i tranzitnog čvorišta koje se u njemu nalazi.