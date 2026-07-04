Ruske snage preuzele su potpunu kontrolu nad strateški važnom Konstantinovkom u DNR, saopštio je Kremlj. Predsjednik Putin naložio je evakuaciju civila i najavio dalje širenje bezbjednosne zone.

Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da su ruske oružane snage preuzele potpunu kontrolu nad Konstantinovkom u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). On je istakao da je ovaj rezultat ostvaren zahvaljujući herojstvu ruskih vojnika, naglasivši da se strateška inicijativa u zoni Specijalne vojne operacije (SVO) sada u potpunosti nalazi u njihovim rukama, piše RIA.

Pozivajući se na izjave ruskog predsednika Vladimira Putina, Peskov je naveo da je u toku planirano formiranje bezbjednosne zone na teritoriji Harkovske i Sumske oblasti, kao i da je od početka godine pod kontrolu stavljeno ukupno 133 naselja. Predsjednik Rusije izdao je nalog da se preduzmu sve neophodne mere za bezbjednu evakuaciju civila koji su ostali u Konstantinovki, upozorivši istovremeno da će Rusija biti prinuđena da dodatno proširi bezbjednosnu zonu ukoliko ukrajinska strana nastavi sa napadima na rusku infrastrukturu.

Vidi opis "Glavna vijest je da je grad potpuno zauzet": Rusi preuzeli kontrolu nad strateški važnim mjestom u Ukrajini (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prema riječima komandanta bataljona 1442. motorizovanog puka Južne grupe ruskih snaga, poznatog po pozivnom imenu Rezvi, vojska je tokom ulaska u grad morala da probije složen sistem prepreka. Taj sistem je obuhvatao utvrđena uporišta i mreže bodljikave žice, koje su ukrajinske snage gradile godinama unazad. Ruska vojska trenutno prati i nadzire proces predaje ukrajinskih boraca koji izlaze iz grada.

Konstantinovka se nalazi na severu DNR, na udaljenosti od 55 kilometara od Donjecka. Ovaj grad ima izuzetno važno strateško mjesto u logistici i snabdijevanju ukrajinskih snaga u aglomeraciji Kramatorsk-Slovjansk, pre svega zbog značajnog željezničkog i tranzitnog čvorišta koje se u njemu nalazi.