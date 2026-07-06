Kako se ruske snage približavaju ukrajinskom odbrambenom pojasu u Donjeckoj oblasti, pred njima se nalazi složen sistem utvrđenja projektovan za moderno ratovanje dronovima, koji bi mogao da predstavlja jednu od najvećih prepreka od početka rata.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Kako se ruske snage približavaju ukrajinskom odbrambenom pojasu u Donjeckoj oblasti, pred njima se nalazi višeslojni sistem fortifikacija koji je projektovan kako bi usporio ili zaustavio njihovo dalje napredovanje.

U video-reportaži portala The Kyiv Independent, reporter Frensis Farel prikazao je izbliza takozvani ukrajinski "pojas tvrđava" u Donbasu, objašnjavajući kako funkcioniše odbrambeni sistem izgrađen oko gradova poput Kramatorska i Slavjanska.

Prema njegovim riječima, iako se položaji nalaze pod stalnim nadzorom ruskih dronova, sama konstrukcija odbrane prilagođena je savremenom načinu ratovanja i predstavlja ozbiljan izazov za napadače.

"Zona uništenja"

Reporter navodi da bi ruske jedinice, prije nego što uopšte stignu do glavnih utvrđenja, morale da prođu kroz takozvanu "zonu uništenja".

Prvu prepreku predstavlja širok pojas šume koji je potpuno očišćen od drveća i rastinja kako bi napadači ostali bez bilo kakvog zaklona.

Nakon toga sledi prvi pojas bodljikave žice, pa duboki protivtenkovski rov, iza kojeg se nalazi još jedan sloj žice.

U tom otvorenom prostoru, kako navodi Farel, ukrajinski dronovi veoma brzo otkrivaju kretanje neprijatelja, nakon čega slijede napadi bespilotnim letjelicama i artiljerijom.

Izvor: The Sun Youtube printscreen

Više linija odbrane

Čak i ukoliko bi ruske snage uspjele da savladaju prvi dio odbrambene linije, prepreke se nastavljaju.

Slijede novi protivtenkovski rovovi ispunjeni bodljikavom žicom, betonske prepreke poznate kao "zmajevi zubi", koje su međusobno povezane čeličnim sajlama, kao i dodatni pojasevi žice.

Na kraju se nalazi još jedna šumska linija, takođe očišćena od vegetacije kako bi branitelji imali potpun pregled terena.

Kilometri utvrđenja

Kako se vidi na snimcima, odbrambene linije prostiru se kilometrima bez većih prekida, što, prema autoru reportaže, značajno otežava mogućnost proboja.

Jedini prolazi ostavljeni su na postojećim putevima, ali su oni namjerno oblikovani kao uska grla kroz koja bi napadači morali da prođu.

Takva mjesta, navodi se u reportaži, omogućavaju ukrajinskim snagama da usmjere protivničku tehniku i pješadiju u unaprijed pripremljene vatrene položaje.

Ključna prepreka na istoku Ukrajine

Autor zaključuje da upravo zbog ovako izgrađenog sistema odbrane zauzimanje područja oko Kramatorska i Slavjanska predstavlja izuzetno zahtjevan zadatak.

Napominje da ovakva utvrđenja pokazuju koliko bi eventualni pokušaj frontalnog napada mogao da bude skup i po ljudstvo i po tehniku, zbog čega se ovaj odbrambeni pojas smatra jednom od najvažnijih prepreka za dalje rusko napredovanje u Donbasu.

(Jutarnji/Mondo)