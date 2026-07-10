Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustog crnog dima iznad Moskovske rafinerije nafte dok Telegram kanali tvrde da je u tom području izbio požar. "Na teritoriji rafinerije nije zabilježen nijedan incident", saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci gustog crnog dima iznad Moskovske rafinerije nafte, dok Telegram kanali tvrde da je u tom području izbio požar. Ruske vlasti negiraju da je zabilježen bilo kakav incident, a uzrok dima za sada nije poznat.

Snimci uznemirili javnost

Dim i požar prijavljeni su 10. jula na području Moskovske rafinerije nafte, objavili su Telegram kanali koji prate ratna dešavanja u Rusiji i Ukrajini.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se gust crni dim koji se uzdiže iznad teritorije rafinerije u moskovskom naselju Kapotnja. Telegram kanal Exilenova+ naveo je da je u tom području izbio požar, ali zvaničnih informacija o uzroku za sada nema.

Moskovska rafinerija, kojom upravlja Gazprom Neft, glavni je snabdjevač benzina i dizela za Moskvu i okolni region.

⚡️ Moscow Oil Refinery reportedly on fire again.



Smoke and a fire were reported near Moscow's oil refinery on July 10, according to Telegram monitoring channels, though the cause of the blaze has not been confirmed.https://t.co/TzF0oDLHLp — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)July 10, 2026

"Nije zabilježen nijedan incident"

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije odbacilo je navode da se na teritoriji rafinerije dogodio incident.

"Povodom informacija koje kruže društvenim mrežama, Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Moskvu saopštava da na teritoriji Moskovske rafinerije nije zabilježen nijedan incident", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Za sada nije poznato da li je sama rafinerija pretrpjela štetu niti da li je njen rad poremećen.

Rafinerija teško oštećena u napadima

Prema izvještaju Reutersa od 24. juna, koji se poziva na izvore iz industrije, malo je vjerovatno da će Moskovska rafinerija obnoviti proizvodnju pre kraja 2026. godine zbog velike štete nastale u ukrajinskim napadima dronovima.

Kako navode izvori, rafinerija je tokom juna dva puta bila meta ukrajinskih bespilotnih letjelica, a popravke bi trebalo da traju najmanje šest mjeseci.

Ovaj događaj uslijedio je samo dan nakon što je Saratovska rafinerija, kojom upravlja Rosnjeft i koja godišnje preradi oko sedam miliona tona sirove nafte, obustavila proizvodnju posle ukrajinskog napada dronovima.

Pritisak na rusko tržište goriva

Ukrajinska kampanja napada na ruske rafinerije poslednjih mjeseci povećala je pritisak na Kremlj, produbljujući probleme sa snabdijevanjem gorivom. Posledice su nestašice goriva, rast cijena, ograničenja izvoza i restrikcije prodaje u više ruskih regiona.

Ruska vlada je 8. jula uvela privremenu zabranu izvoza dizela, koja će važiti najmanje do kraja mjeseca, kako bi stabilizovala domaće snabdijevanje gorivom.

(Kyiv Independent/Mondo)