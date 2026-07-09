Ruske snage su danas napale minibus u centru Hersona, ranjeno je najmanje osam ljudi

Izvor: printscreen X

Ruske snage su danas napale putnički minibus dronom u centru Hersona, ranivši osam ljudi.

Jaroslav Šanko, načelnik Vojne uprave grada Hersona, izvijestio je o tome na Telegramu, prema Ukrinformu.

"Još jedan ratni zločin koji su počinili ruski okupatori u samom centru Hersona. Oko 13:40, neprijatelj je cinično ciljao putnički minibus dronom. U ovom trenutku, poznato je da je osam ljudi povrijeđeno", rekao je Šanko.

Upozoravamo da snimak sa mjesta napada može biti uznemirujuć!

The russian human safari continues in Kherson.



This morning, a russian drone deliberately targeted a public minibus.



One person was killed. Seven others were injured.



The world has watched this happen for years, and it still barely makes headlines.



The silence is disgusting.https://t.co/S5CTX0qntRpic.twitter.com/RUdEMTUcIS — UAVoyager (@NAFOvoyager)July 8, 2026

Prema njegovim riječima, sve žrtve su zadobile povrede od eksplozije, zatvorene povrede glave, potrese mozga i rane od šrapnela.

Svima se pruža medicinska pomoć i ostaju pod nadzorom ljekara.

Vlasti trenutno rade na utvrđivanju tačnog broja žrtava.

Preliminarni izvještaji ukazuju da nije bilo smrtnih slučajeva u napadu.

Ranije tog jutra, oko 7:30, ruske snage su takođe udarile dronom u civilni automobil u Hersonu, ubivši dvije osobe, ranije je izvijestio Ukrinform.