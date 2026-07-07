U ukrajinskom raketnom napadu pogođeni su aerodrom u Belgorodu i objekat za upravljanje magistralnim gasovodima, dok su pojedini djelovi Belgorodske oblasti ostali bez struje i vode.

Izvor: screenhsot/Twitter

Ukrajinske rakete pogodile su tokom noći 7. jula aerodrom u Belgorodu i objekat za upravljanje radom magistralnih gasovoda, dok je u Belgorodskoj oblasti zabilježen nestanak električne energije, prenose lokalne vlasti i ruski Telegram kanali.

Prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, nakon raketnog napada izbio je požar na aerodromu u Belgorodu.

Istovremeno, kako prenosi nezavisni ruski kanal Astra, pogođen je i zapaljen objekat Belgorodskog linearnog proizvodnog centra za upravljanje magistralnim gasovodima.

Russia's Belgorod hit by missile strikes overnight, sparking fires at a gas pipeline facility, the airport, and reportedly disruptions to power and water supply.



Moscow, meanwhile, fended off 430+ drones targeting the regionhttps://t.co/ijxoF6sx3a

Exilenova+pic.twitter.com/DPtMDBsFpF — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)July 7, 2026

Guverner Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev potvrdio je da je oblast tokom noći bila izložena "masovnom raketnom napadu Oružanih snaga Ukrajine", ali nije precizirao da su pogođeni aerodrom i gasna infrastruktura.

Prema njegovim riječima, jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u selu Belovskoje, dok je u selu Puškarnoje u napadu izbio požar na jednoj zgradi.

"Još jednom je oštećena energetska infrastruktura, zbog čega u pojedinim djelovima Belgoroda i više opština ima prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom", rekao je Šuvajev.

Ranije je Telegram kanal Exilenova Plus objavio da je zbog napada na energetsku infrastrukturu došlo do nestanka struje u Belgorodskoj oblasti.

Belgorođska oblast nalazi se uz granicu sa Ukrajinom, u blizini Sumske, Harkovske i Luganske oblasti.

Ukrajina je poslednjih mjeseci intenzivirala napade na rusku logistiku i energetsku infrastrukturu kako bi oslabila sposobnost Moskve da nastavi ratne operacije.

Ukrajinske snage redovno gađaju vojnu infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i u okupiranim oblastima s ciljem da umanje ruske vojne kapacitete.

Tokom noći između 6. i 7. jula ukrajinske snage pogodile su i rafineriju nafte u Omsku, gotovo 2.500 kilometara od ukrajinske granice, saopštio je Generalštab Ukrajine.

Prema navodima ukrajinske vojske, ta rafinerija bila je poslednja od 11 najvećih ruskih proizvođača benzina koja je pogođena u ukrajinskim napadima.

(Kijev Indipendent/Mondo)