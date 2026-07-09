Ukrajinske snage tokom noći izvele su nove napade dronovima na rusku naftnu infrastrukturu, a prema navodima ruskih Telegram kanala i lokalnih vlasti, požari su izbili u skladištima nafte u Stavropoljskom kraju i Tverskoj oblasti.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Ukrajinska vojska nastavila je tokom noći između 8. i 9. jula napade na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta nafte u više regiona Rusije, prenijeli su ruski Telegram kanali.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci i fotografije na kojima se vide gust crni dim i veliki požar u skladištu kompanije Lukoil u blizini grada Mihajlovska, u Stavropoljskom kraju. Prema navodima lokalnih izvora, neposredno prije udara u tom području primijećeni su ukrajinski dronovi.

⚡️Ukrainian drones reportedly strike oil depots in multiple Russian regions.https://t.co/Ybtn4rmnoZ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)July 9, 2026

Oglasio se guverner

Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je pogođen jedan industrijski objekat, ne navodeći o kojoj se tačno lokaciji radi. Istovremeno je upozorio građane da je na snazi vazdušna opasnost.

Nedugo zatim, nezavisni ruski Telegram kanali, pozivajući se na izjave stanovnika, objavili su da je izbio još jedan požar u skladištu nafte u gradu Tveru, oko 300 kilometara sjeverozapadno od Moskve. Navodi se da je i taj objekat pogođen u ukrajinskom napadu dronovima.

Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, niti da li ima povrijeđenih.

Kijev se nije oglasio

Ukrajinske vlasti još nisu zvanično komentarisale navode o napadima, a informacije nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Kijev već duže vrijeme smatra rusku energetsku infrastrukturu legitimnim vojnim ciljem, navodeći da prihodi od nafte i goriva predstavljaju važan izvor finansiranja ruskih vojnih operacija.

Sve veći pritisak na ruski energetski sektor

Ukrajina poslednjih mjeseci intenzivira napade duboko na teritoriji Rusije, usmjerene na rafinerije i skladišta nafte. Ti udari, prema dostupnim podacima, u više navrata doveli su do prekida rada pojedinih postrojenja i dodatno opteretili rusko tržište goriva.

Ruska vlada je 8. jula saopštila da privremeno zabranjuje izvoz dizel-goriva najmanje do kraja mjeseca, nakon niza napada na energetsku infrastrukturu koji su izazvali probleme u snabdijevanju i rast cijena na domaćem tržištu.

(Kyiv Independent/Mondo)