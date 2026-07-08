Ruska kompanija Gasprom saopštila je da je u napadu dronovima oštećena kompresorska stanica na gasovodu Plavi tok (Blue Stream) u Krasnodarskoj oblasti. Kako navode, cilj napada bio je prekid isporuke ruskog gasa Turskoj, ali do obustave snabdijevanja nije došlo.

Izvor: Ukrinform / Sipa Press / Profimedia

Rusija je u noći između 7. i 8. jula izvela novi vazdušni napad na Kijev. Prema navodima novinara Kyiv Independenta, eksplozije su se čule neposredno prije nego što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je u ranim jutarnjim satima da se ruske balističke rakete kreću ka glavnom gradu, dok su lokalne vlasti pozvale građane da ostanu u skloništima.

Načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko saopštio je da je u napadu poginula jedna žena, dok su dvije osobe povrijeđene.

Ovo je treći napad balističkim raketama na ukrajinsku prijestonicu u poslednjih šest dana.

Požari na više lokacija

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je raketni napad izazvao požar u skladišnom kompleksu u Desnjanskom okrugu, dok je u Svjatošinskom okrugu planula nestambena zgrada.

"U Svjatošinskom okrugu zapalili su se administrativna zgrada i skladišni objekti. Dvije osobe su povređene, od kojih je jedna hospitalizovana", saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Na drugoj lokaciji u istom okrugu izbio je požar u garažnom kompleksu, dok su oštećeni tramvaji i jedna administrativna zgrada.

Do 8.30 časova po lokalnom vremenu vatrogasci su nastavili da gase požare na više lokacija u Desnjanskom i Svjatošinskom okrugu.

Napadi nastavljeni i tokom dana

Ruski dronovi nastavili su napade na Kijev i tokom dana. Sirene za vazdušnu opasnost više puta su se oglašavale, dok je iznad grada primećeno više bespilotnih letjelica, uz nove eksplozije.

Oko podneva još šest osoba je povrijeđeno nakon pada jednog drona u Desnjanskom okrugu, saopštio je Kličko.

Prema njegovim riječima, dron je pao na trospratnu nestambenu zgradu u blizini pijace i gasne distributivne stanice.

Lansirano pet balističkih raketa i 169 dronova

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći lansirala pet balističkih raketa, dvije protivradarske rakete Kh-31P i čak 169 dronova.

Protivvazdušna odbrana oborila je 139 dronova, dok je pet balističkih raketa pogodilo četiri lokacije. Još 20 dronova pogodilo je ciljeve na 11 mjesta, dok su ostaci oborenih letjelica pali na sedam lokacija. Dvije rakete Kh-31P nisu pogodile svoje ciljeve.

Kako su ruska napredovanja na frontu usporena, Moskva se sve više oslanja na balističke rakete kako bi nanijela što veću štetu u velikim vazdušnim napadima na ukrajinske gradove.

"Nemamo čime da se branimo"

Ukrajinski vojni analitičar i savetnik ministra odbrane Serhij "Fleš" Beskrestnov upozorio je da Ukrajina nema dovoljno raketa za odbranu od balističkih projektila.

"Jednostavno nemamo rakete. Nemamo čime da se branimo od balističkih projektila", rekao je Beskrestnov za Radio NV.

Zelenski ponovo zatražio pomoć saveznika

Najnoviji napad uslijedio je samo dan nakon jednog od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev, kada je poginulo najmanje 26 ljudi. Samo četiri dana ranije, u još jednom velikom napadu, poginula je 31 osoba, dok je više od 100 ljudi povrijeđeno.

Na samitu održanom 7. i 8. jula u Ankari predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je pozvao evropske saveznike da ubrzaju isporuku protivbalističkih sistema i raketa.

"Evropi su potrebni efikasni protivbalistički sistemi i rakete", rekao je Zelenski, upozorivši da su balističke rakete i dalje "poslednja velika prednost Rusije".

On je poručio da potreba Evrope za pristupačnim protivbalističkim sistemima "ne može da čeka do 2030. godine ili kasnije", već mora biti riješena "što je prije moguće, zapravo danas".

"Riječ je o pružanju što snažnije zaštite. Prije svega, zaštite za stotine miliona Evropljana, a ta zaštita potrebna je danas, a ne za nekoliko godina", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik dodao je da njegova zemlja razvija sopstvene protivbalističke presretače i izrazio nadu da će oni uskoro dati "zaista snažne rezultate".

(Kyiv independent/Mondo)