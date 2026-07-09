Eksplozije u provinciji Bušer izazvale su hitnu istragu. Američki zvaničnici negiraju umiješanost, dok se situacija na terenu mijenja iz minuta u minut.

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Južni i jugozapadni delovi Irana našli su se večeras u centru pažnje nakon serije izvještaja o snažnim eksplozijama koje su odjeknule na nekoliko ključnih lokacija. Dok lokalni zvaničnici i agencije prenose kontradiktorne informacije o porijeklu detonacija, situacija na terenu je i dalje krajnje konfuzna, praćena oprečnim tvrdnjama i zvaničnim demantima, piše Sky News.

Prema prvim informacijama koje je prenijela iranska novinska agencija Mehr, tri snažne eksplozije najprije su se čule u jugozapadnom regionu Konarak. Ubrzo nakon toga, javljeno je da su se nove detonacije oslobodile i u južnoj provinciji Bušer, uključujući grad Čogadak, kao i važan lučki grad Bandar Abas.

Međutim, informacije unutar samog Irana su podijeljene. Dok lokalni izvori javljaju o detonacijama, iranska državna televizija je oštro demantovala vijesti o eksplozijama u Bandar Abasu, dok se o situaciji u Čogadaku i Konaraku uopšte nije oglašavala.

Vojna baza meta "američko-izraelskog projektila"?

Guverner provincije Bušer potvrdio je da su se u toj oblasti čuli snažni zvuci i da je hitna istraga u toku, ostavljajući prostor za više scenarija. Za državnu agenciju IRNA izjavio je:

"Da li je zvuk potekao od odbrambenih sistema oružanih snaga, neprijateljskog projektila koji je pogodio neko područje ili je meta bio neprijateljski dron, još uvijek se istražuje, a konačan uzrok još uvijek nije utvrđen."

Ipak, situaciju je dodatno usijao lokalni politički i bezbjednosni zvaničnik koji je za isti medij direktno optužio strane sile, navodeći da je aktivirana protivvazdušna odbrana, ali da ima i posledica na zemlji.

"Prije nekoliko trenutaka, vojna baza na periferiji Bušera takođe je napadnuta i pogođena američko-izraelskim neprijateljskim projektilom", izjavio je ovaj zvaničnik.

Vašington kategorički negira nove napade

Sjedinjene Američke Države tvrde da večeras nisu izvodile nikakve vojne akcije. Neimenovani američki zvaničnici izjavili su za medijske mreže NBC News i CNN da vojska SAD trenutno ne sprovodi nikakve udare i da od sinoć nije pokrenuta nijedna nova operacija.

Ove dramatične vijesti dolaze u trenucima ekstremnih tenzija u regionu. Prema zvaničnim podacima Centralne komande SAD (CENTCOM), Amerika je u prethodne dvije noći izvršila masivne udare na Iran, pogodivši čak 180 ciljeva u roku od 48 sati.

Situacija na terenu menja se iz minuta u minut, a kontradiktorni izvještaji sa obe strane dodatno otežavaju utvrđivanje prave istine o tome šta se večeras dogodilo na jugu Irana.

(MONDO)