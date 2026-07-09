Iranska Revolucionarna garda izvela je napad na američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, objavili su iranski državni mediji

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Prema navodima izvještaja, baza koja se nalazi u Al Azraku, kao i komandno-kontrolni centar u "Zapadnoj Aziji", pogođeni su sa deset balističkih projektila u 14:20 sati po lokalnom vremenu.

At least 5 Iranian ballistic missiles were launched from Northwestern Iran towards Muwaffaq Salti Air Base in Jordan a short time ago, which is jointly operated by both the U.S. and Royal Jordanian Air Force. Air defense activity was seen in the sky, with it unknown if any of the…pic.twitter.com/tbqTZmNvPD — OSINTdefender (@sentdefender)July 9, 2026

"Ukoliko američka teroristička vojska ponovi svoju agresiju, nijedna druga američka baza u regionu neće biti bezbjedna od naše snažne vatre" navela je Revolucionarna garda u saopštenju.

Jordan intercepted eight Iranian missiles as sirens sounded across its territory.



The military said debris fell after the missiles were shot down, but no casualties or damage were reportedpic.twitter.com/aSmkXZjWRt — The National (@TheNationalNews)July 9, 2026

Jordanska državna novinska agencija ranije je, pozivajući se na vojni izvor, saopštila da je vojska te zemlje oborila osam projektila koje je Iran lansirao prema njenoj teritoriji.

Američka vojska se za sada nije oglasila povodom navodnog napada.