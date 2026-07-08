Vašington tvrdi da je reagovao nakon iranskih napada na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu, dok Teheran optužuje SAD da su prekršile sporazum o prekidu vatre.

Izvor: Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

Govoreći na samitu NATO u Turskoj, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da više ne veruje da će primirje između Vašingtona i Teherana opstati.

"Oni mogu da razgovaraju, ali mislim da gube vrijeme", rekao je Tramp.

Dodao je da Irancima više ne vjeruje.

"Oni su gomila lažova. Lažu, varaju, to su bolesni ljudi", poručio je američki predsjednik.

Tramp je ponovio i tvrdnju da je Iran pokušao da organizuje njegovu likvidaciju.

"Na svakoj sam njihovoj listi. Do sada sam imao sreće, ali možda ona neće trajati zauvjek. To su zli i bolesni ljudi i moramo da iskorenimo taj rak", rekao je Tramp.

SAD izvele nove napade

Američka Centralna komanda saopštila je da je u ranim jutarnjim satima gađano oko 80 ciljeva u području Ormuskog moreuza.

Prema navodima Vašingtona, napadi su uslijedili nakon što je Iran dan ranije pogodio tri trgovačka broda koja su prolazila kroz ovaj strateški pomorski prolaz.

Među pogođenim plovilima nalazio se i tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara.

Američka vojska navela je da su mete bili protivvazdušni sistemi, komandni centri, protivbrodski raketni sistemi, kao i više od 60 brzih plovila Iranske revolucionarne garde.

Iran uzvratio napadima

Teheran je odgovorio raketnim napadima na američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je gađano ukupno 85 vojnih objekata.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se više puta u Bahreinu i Kuvajtu, dok za sada nema zvaničnih podataka o eventualnim žrtvama ili većoj materijalnoj šteti.

Obije strane optužuju jedna drugu za kršenje sporazuma

Vašington tvrdi da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre napadom na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

"Iranska agresija bila je neopravdana, opasna i predstavlja jasno kršenje primirja", saopštila je američka Centralna komanda.

Sa druge strane, Iran optužuje SAD da su prekršile memorandum potpisan 17. juna, kojim je trebalo da bude otvoren put ka pregovorima o iranskom nuklearnom programu i trajnom prekidu neprijateljstava.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da su Sjedinjene Države prekršile dogovor pokušajem otvaranja novih pomorskih ruta kroz Ormuski moreuz bez saglasnosti Teherana.

"Odgovornost za opasne posljedice ove eskalacije snosi obmanjujući američki režim", saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ukinuta olakšica za izvoz iranske nafte

Nakon novih sukoba Vašington je ukinuo privremeno ublažavanje sankcija koje je Iranu omogućavalo izvoz nafte.

Američke vlasti ocjenjuju da je napad na trgovačke brodove predstavljao ozbiljnu prijetnju slobodi plovidbe kroz Ormuski moreuz, kojim prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i gasom.

Kriza je dodatno produbljena dok se u Iranu održava sahrana vrhovnog vođe Alija Hamneija, na kojoj su se okupile stotine hiljada ljudi, a mnogi od njih pozvali su na osvetu zbog njegove pogibije.

Na samitu NATO u Ankari generalni sekretar Alijanse Mark Rute podržao je američke napade, ocenivši da su oni bili odgovor na, kako je naveo, iransko kršenje primirja.

(Gardijan/Mondo)